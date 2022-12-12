聽海、曹操均出自他之手 林俊傑恩師林秋離病逝：失去傳奇作詞人
撰文：ETtoday
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台灣62歲資深音樂人林秋離曾任音樂公司董事長，也替阿杜、劉德華、張惠妹等知名歌手創作無數經典，也是挖掘林俊傑入行的「恩師」，在娛樂圈擁有廣大人脈，不過他的太太熊美玲於12月12日發文宣告丈夫已離開人世，對此遺憾消息，林俊傑也心痛發聲了。
林俊傑對恩師林秋離的離開也作出了回應：（按圖了解）
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資深音樂人林秋離不僅曾帶領林俊傑進入歌壇，也為他創作《曹操》、《不為誰而作的歌》、《原來》等無數爆紅的歌，不料近年來林秋離飽受肝臟問題困擾，有肝硬化及肝癌症狀，才剛接受大兒子的肝臟移植手術，怎料11天後仍宣告不治，於12月11日撒手人寰，引來外界心痛不已，林俊傑聽聞惡耗也遺憾向《ETtoday》表示：「「很痛心、很不捨，音樂界失去了一位傳奇作詞人，而我失去了這位發掘我、一直很疼我的林秋離老師。」
林秋離的太太熊美玲日前才在Facebook透露，大兒子捐肝救父，於11月29日進行肝臟移植手術，不料12月3日又緊急二度動刀，手術後她也發文表示：「凝血功能很不好、黃膽指數高，令人好憂心。」沒想到12月12日一早她在Facebook悲痛宣告：「秋離老師昨日20221211下午，離開我們了，感恩這段時間每位朋友祝福銘感于心。」
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