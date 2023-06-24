林俊傑背景有幾強大？網傳富可敵國　再加2大原因斬斷#MeToo傳聞

近來性騷擾點燃整個台灣演藝圈，許多當地藝人的形象也毀在這波。不過，有網友非常好奇，向來花邊新聞不斷的金曲歌王林俊傑，為何都沒有鬧大呢？對此，不少人就指，是因為背景強大，「只能說到這了」。



被譽為「行走的CD」，林俊傑私下感情世界，一直以來都是外界公開的秘密，過去曾與前「天氣女孩」Yumi、女模陳立冷、翁滋蔓等人傳誹聞；甚至曾遭地下歌手陳彥衡直接在簽唱會上動手揮拳，痛批他亂搞男女關係，「搞大人家肚子後給錢就想了事」。

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雖然林俊傑一概否認，但仍有網友好奇：「林俊傑是怎麼讓黑歷史浮不上來的啊」？原PO在「PTT」發文直問，眾所皆知我們的JJ林俊傑的八卦很多啊，但是沒有半個爆得像這幾天這麼大欸，「他是怎麼做到的啊？」

林俊傑2大原因斬斷#MeToo傳聞：沒結婚、不是硬上硬摸

話題一出，鄉民們坦言，「人家又不是硬上硬摸」、「人家也沒結婚，愛怎麼玩都行」、「你情我願跟性騷擾性侵兩碼事」、「他沒結婚，應該只是愛玩比較渣這樣吧」。此外，網紅「鬼才阿水Awater」也發文稱，林俊傑是「自帶冰屬性，永遠燒不起來的男人」；他更在留言處透露，「背景硬，只能說到這了」、「直到遇見他，才知道什麼叫背景」。

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不少網友爆，「你知道他家人在他國…是可以匹敵國家的財閥嗎」、「你可知道他家族在新加坡是多麼多麼的有錢嗎！背景又強大！他不能倒呀，會很多公司受影響而且還是上市大公司」。

那麼林俊傑後台到底有多硬？網路上流傳他出生於新加坡豪門，爸爸是白手起家，從事電話相關事業，是新加坡最大電信股東之一；媽媽曾是美國一家石油公司的亞洲區負責人，退休後在新加坡經營卡拉OK店、哥哥則是在歐洲體系銀行任職經理、姑姑嫁給日本知名集團的總裁，家世背景相當驚人。

不過說法遭本人打臉，林俊傑曾低調澄清，自己不是富二代，雖家庭環境不錯，但沒有網路上說得那麼誇張。父親是電話相關事業，但非電信業的股東、媽媽經營的是家庭式卡拉OK，至於哥哥確實任職歐洲體系銀行，但職稱應是經理。

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