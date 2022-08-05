39個藝人未轉發「一個中國」被陸網清算　林俊傑孫燕姿等無辜遭殃

【佩洛西／裴洛西／波洛西】美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月2號訪台之旅備受關注，大陸央視甚至為此發起「世界上只有一個中國」的圖，許多藝人隨後也紛紛在微博轉發該圖片。近日，中國某娛樂博主甚至製作列表，「點名」尚未表態轉發該內容的海外藝人都在此列表中。



央視8月2號晚在微博公開一張「世界上只有一個中國」的圖片，隨後有超過逾百萬藝人轉發，許多在中國發展的港台藝人紛紛加入轉發行列。

豈料，3號有娛樂博主卻自製一張「清算」名單，將尚未轉發表態的藝人一一列出，當中包含田馥甄、炎亞綸等人，甚至還有大馬影星楊紫瓊、歌手光良、加拿大籍陳冠希等都在此列表中。（點圖即睇陸網瘋傳的「未轉發一個中國」藝人清算名單👇👇👇）

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此外，該列表中甚至還特別註明田馥甄、炎亞綸是「未轉發並在外網內涵中國大陸」。不過，當天隨後也有許多藝人紛紛轉發，有許多大陸網友更自製「清算」名單同步更新最新狀況。

該微博博主更稱轉發的行為是：「明星任務博，在中國賺錢就得轉，沒轉的態度就很明顯了」。對此，也有大陸網友出面替自己的偶像抱不平說：「林俊傑、孫燕姿、梁靜茹本來都不是中國人，沒必要這時候出來發聲吧」，豈料該微博博主竟回應：「那有沒有⭕（圈）大陸錢？是不是在內娛混的？」，一席話也引發海外網友熱議！

【同場加映】佩洛西訪台︱大量台灣藝人轉載央視帖文 力撐「只有一個中國」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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