汪小菲列3點反駁大S　曬物流單痛斥前妻：花我錢買東西給韓國那位

藝人大S（徐熙媛）20日下午在臉書發文，直指前夫汪小菲婚內出軌，並稱汪小菲曾對懷有身孕的自己和妹妹小S動手，而汪小菲也在微博上提3點聲明反駁，更曬出物流單怒斥大S「蹬鼻子上臉」。



【懶人包】「這次我一定要全部說出來！」汪小菲列3點反駁大S（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

汪小菲在微博寫下「對於徐熙媛的避重就輕，這次我一定要全部說出來！ ！ ！」同時曬出兩人的對話紀錄、房貸支付紀錄和物流單等多張照片，對大S的三點說法一一反駁，雙方再度隔空交火。

針對大S描述「張蘭造謠黑人因跟你政治理念不同而毆打你，事實是：你喝多動手推倒我妹妹，我大著肚子阻止也被你推倒在地，你抄起哈利波特精裝版砸向我，黑人出手固定你停止傷害我，他並沒有毆打你」，汪小菲反駁稱「我沒有推倒你妹，更沒有推倒你，你的妹妹一直慫恿你跟我離婚，我只在極度憤怒的情況推過她，但是我從來沒有動手打過你、你妹妹！ 你說我對你動手，事實就是在你產生幻覺的時候，你用刀子、用高爾夫球桿、用紅酒瓶打我！ 證據都有，也有證人，你清醒後說你忘了，把我看成你爸了，我也從來沒說過你一句不對。」

【圖輯】點圖放大看汪小菲於微博曬出的物流單及對話截圖👇👇👇

+ 4

此外汪小菲還曬出一張從台北寄出的物流單，收件人地址填的是「首爾」，並砲轟「你說你沒有在我們婚內期間買東西給韓國那位是吧，看看這個物流單吧，2021年8月14日！ ！ ！ 人在做天在看，我選擇不曝光，你蹬鼻子上臉，早就跟他聯絡上別不承認了！」

最後汪小菲提到，大S離婚前先買嫁妝，再讓自己簽離婚補充協議，背負起養大S跟具俊曄的責任，最後他還警告大S，「別再提侵犯名譽的私人隱私，一直以來，我對你們家的說辭，已經容忍太久，但我總和身邊人說，我尊重你，但你們從沒尊重過我，希望以後有事你們不要再通過別人的嘴巴說！」

【相關圖輯】大S驚揭10年婚姻釀兩死一重傷 踢爆汪小菲出軌多女｜附完整聲明（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

延伸閱讀：

台灣最老死刑犯72歲王信福案 監委籲請法務部非常上訴及再審

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】