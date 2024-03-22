具俊曄愛妻宣言閃盲網民　連續工作7小時「捱餓」只為陪大S食飯

具俊曄將展開「Koo 2.0 具俊曄 Evolution DJ SHOW 酷的進化論」演出，他透露為了製作新曲在錄音室待7個小時，他常忍餓不吃，就為了回家陪愛妻大S吃飯！



具俊曄為了全新的DJ SHOW演出，馬不停蹄製作新曲目，透露每次只要到錄音室，就會待上5到7個小時，他更自爆，在錄音室都會忍著不吃，只為回家能夠陪大S熙媛吃飯，他也表示新作品都會給老婆聽，甜蜜直呼：「熙媛對我來說是唯一的謬思女神！」

【相關圖輯】大S具俊曄昔日合體受訪「全程眼神充滿愛」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

他也相當滿意自己一手打造的錄音室，包含隔音工程、設計裝潢、錄音器材與音響設備，有些更是從海外特別訂製到台灣來，專屬的百萬錄音室只為呈現更完美的音樂品質，足見他對事業的用心。

具俊曄從韓流始祖偶像團體「酷龍CLON」出道，主打歌〈Bing Bing Bing〉風靡全台紅遍全亞洲，在台更被譽為「最性感的全能創作者」，同時身兼音樂製作人、舞者、編曲家；他也宣布，將以「懷抱過去現在的我」為主題，開啟「Koo 2.0 具俊曄 Evolution DJ SHOW 酷的進化論」的演出。

【相關圖輯】大S再婚｜具俊曄20年前因禁愛令不認愛 大S委屈落淚畫面搞喊網民（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

白沙屯媽祖一次進縣府 張麗善爆哭跪迎：希望庇佑雲林

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】