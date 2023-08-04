大S被傳身體太虛弱無法出門　難以陪伴具俊曄返韓　經紀人揭真相

台灣女星大S（徐熙媛）去（2022）年3月與20年前的舊愛具俊曄再婚，婚後夫妻感情甜蜜，閃盲眾人。近日就有網民在韓國捕獲S一家人，只見小S（徐熙娣）帶著徐媽媽、奶奶和3個女兒同遊，還可以看到姐夫具俊曄陪玩，履行當地陪的承諾，唯獨不見大S的身影；因此就有網民懷疑她是身體虛弱才沒出國，對此，大S就透過經紀人公開缺席真相。



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大S透過經紀人表示：「這趟行程是小S家族旅遊，帶徐媽一起去走走，本來就安排了韓國行程，Oppa正好回韓國洽談工作，很自然地當地陪照顧家人。」而她也說，大S生命中很重要的2個人剛從東京回台北，她留在台北照顧他們很正常，笑問：「大家都忘記了嗎？」再度撇清體虛、無法出門的傳聞。

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事實上，具俊曄這趟飛韓國除了充當地陪外，主要是要出席5日的保寧泥漿節「World DJ Festival」活動，才會順便陪小S一家玩一玩。此外，小S在韓國當地被不少粉絲認出，她的個性親民，拍照來者不拒，粉絲們也紛紛稱讚她的3個女兒顏值很高，遠遠就能感受出強大的明星氣場。

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