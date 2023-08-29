大S被傳「秘密赴韓生下龍鳳胎」3張抱B照引揣測 具俊曄咁回應
撰文：TVBS新聞網
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韓團「酷龍」53歲成員具俊曄去年（2022）無預警宣布和初戀大S（徐熙媛）結婚的消息，兩人婚後非常的幸福甜蜜，不過卻一直捲入謠言風波中。近日被中國大陸、南韓傳出「大S秘密生下龍鳳胎」。對此，具俊曄回應韓國媒體表示是假新聞，還補充說：「大部分令人惱火的話題都是假新聞。」
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微博帳號「女一」21日公開大S前往南韓首爾生下龍鳳胎消息，還表示「大S真本事，前段時間韓媒報導大S已經懷孕9個月」，並曬出3張照片，其中一張是一名女子抱著小寶寶的照片，站在一旁的男子則是戴著鴨舌帽開心的看著寶寶。另外，有南韓媒體人在YouTube爆料，直指大S未公開露面，其實是早就懷孕，由具俊曄照料，但根本未能證實。
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頻頻受到假新聞的影響，對此韓國媒體求證具俊曄，他回覆說：「大S生下雙胞胎的傳聞是假新聞。」，還說來自中國大陸的報導內容「大部分都是假新聞」，否認了相關的傳言。
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