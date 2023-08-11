具俊曄揭20年前與大S分手內幕「以為熙媛會恨我」重逢畫面超感動

具俊曄和大S相隔20年的戀情讓外界相當震驚，他日前再度上韓國MBC的節目《黃金漁場Radio Star》侃侃而談2人感情始末，表示20年前是他先提分手，2人哭著分開，他一直以為大S會很討厭他，最後看著影片、想起過往，他也忍不住淚崩。



具俊曄表示：「我並不是因為想要結婚才聯繫的，聽到她離婚的消息後，我們年紀也都不小了，就想說當朋友也可以。老實說，我以為她會不喜歡我，因為我之前是提出分手的一方。當時因為壓力太大，我們只能哭著分手，這次通話時我們確認了彼此的愛，被埋藏的感情湧上心頭，我就想要見面了。」

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由於當時疫情不能見面，台灣規定要見家人才能入境，所以他和大S決定結婚，且韓國法律規定結婚可以不用雙方都到場，他在韓國先辦理結婚手續，再到台灣隔離兩周，一結束就趕快搭計程車去找大S，他哽咽說：「我們第一次見面的瞬間被熙媛的經紀人拍攝下來，看著那段影片，我仍然會有些感動。」隨後2人的重逢影片在節目中首次公開，具俊曄看了也感動淚崩。

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