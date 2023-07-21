黃子佼2萬字道歉文7重點懶人包 鬧完大S小S具俊曄1個月後講呢啲
撰文：聯合新聞網
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黃子佼被爆出性騷事件後，一度自殘送院，之後回家休養，時隔一個月他發出2萬字長文，訴說事發至今的內心歷程，而有網友在PTT上整理出7項重點。
【圖輯】點圖放大看黃子佼自殘一個月後的「2萬字道歉文」完整內容👇👇👇
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網友整理出一個黃子佼萬言長文的懶人包，簡單的列出7個重點：
1. 幫文章打很多預防針，很長很破碎，不想看可以不要看
2. 不用原諒我，都是我的錯
3. 謝謝老婆謝謝醫護人員謝謝支持我的人
4. 「沒有要危機處理，危機太大，決定處理我自己」
5. 「6/19那天我什麼都不要了」
6. 心路歷程
7. 「讓我變黃子佼2.0的人把我救回來了」「現在是黃子佼3.0，未來的我會做更好的人」
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這文章立刻引發網友熱議，當然有些網友不願原諒「應該要關到死吧」、「想裝死蒙混過關」、「先進去關啦 出來才叫更生人」也有些網友認為「真的是上輩子燒高香，娶到一個好老婆」、「他要感激自己有個好太太」、「未來的他如果要做更好的人，就先面對司法」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
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