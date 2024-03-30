林一7套必睇陸劇推薦：別對我動心、昔有琉璃瓦、良辰美景好時光

近期陸劇被古偶、仙俠劇包圍，林一卻以《別對我動心》、《謝謝你溫暖我》兩部現偶成功霸屏，稱他為本年度的三月男友也不為過。林一並非演技專業出身，長手長腳的他，居然是北京體育大學國標系畢業的，被星探挖掘後才正式開始接受表演培訓，成為胡歌的同門師弟；外型帥氣、身高優越的林一，剛出道即爆紅，第一次主演的《致我們暖暖的小時光》，得到了觀眾極大的喜愛，後續《脫軌》等作品的播出，更是讓許多網友直呼：「現偶沒有林一不可以！」



小編為大家盤點了7部林一出演過的作品，快來看看你最喜歡哪一個角色吧？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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2018 《致我們暖暖的小時光》

林一的第一部男主劇，也可以被稱之為代表作；在劇中飾演物理系的高材生顧未易，是一個外冷內熱的怪咖學霸，林一成功的將這個角色前期的高冷、毛病多的男神學霸，演繹得十分自然；到後期談戀愛後，呆萌、乖巧的樣子，就像是一隻大狗狗，迷倒了許多觀眾！除此之外，和女主邢菲的超強身高差，更是讓無數少女冒出粉紅泡泡，也成功的讓林一獲得了不少的粉絲。

2021 《玲瓏》

林一出道以來唯一的一部古裝劇，在劇中飾演少年君主元一，認為亂世是因為神靈的殞落造成，因此一心想找到蘊藏神靈之力的少女，在拯救亂世的冒險旅途中，喜歡上了女主（趙今麥 飾）；這部劇從劇情到服裝道具，都被痛批不用心，很可惜沒能讓林一接續先前的熱度，反而得到了古裝扮相不好看的評價，還被認為飾演女主父親的袁弘，反而和女主更有CP感。

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2021 《良辰美景好時光》

如果喜歡看甜甜姐弟戀，可以看看這部裡面的林一，又奶又會撩！經典台詞「別嫌年下小，永遠對你好」、「因為學弟熱血沸騰、身體強壯」等，除了撩的女主臉紅害羞外，也惹得看劇的觀眾姊姊們忍不住尖叫！除此之外，劇中許多吻戲名場面，也是不容錯過的，沙發、教室、機場，林一高大的身材抱著女主親吻的畫面，滿滿的戀愛酸臭味超好嗑！

2022 《昔有琉璃瓦》

講述了一群在北京胡同裡共同長大的青梅竹馬，家裡老一輩都是文物修復匠人，他們在經歷 SARS 疫情、生死議題以及古城拆遷，互相陪伴成長。劇中林一又再度扮演了高中生，從校服到婚紗，不再只是甜膩膩的戀愛，細膩的演繹出男女主角之間因為人生的不同追求以及遠距離戀愛的現實，這種充滿青春成長的情感，讓許多人感受到了林一演技的進步。

2023 《脫軌》

在開播前，林一帶著金絲眼鏡、穿長大衣的造型，便讓許多粉絲十分期待，播出後果然不負眾望，燒腦又充滿反轉的劇情，讓觀眾大讚：「根本停不下來！」到劇情的後期，林一發現失憶真相後的爆發，表現可圈可點，雖然在與女主的對比之下，林一在劇中的人設不討喜、演技有點欠缺火候，但在畫面、音樂和劇情的渲染下，林一的高顏值還是受到了廣大的好評。

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2024 《別對我動心》

這是一場陰差陽錯的戀愛，林一飾演的學霸校草顧尋和女主互相並不知道遊戲中的好友是彼此，而顧尋因為喜歡網路遊戲裡的女主，而在全校面前拒絕了現實生活中女主的表白，後來知道真相後展開了一連串的追妻火葬場故事；在劇中可以感受到林一在面對這種輕鬆、甜寵的劇情非常擅長，與女主周也兩人非常有默契，讓人看了都忍不住隨著劇情大笑。

2024 《謝謝你溫暖我》

剛開播不到一週，便讓許多人光是看到片段就淚流不止，林一前期與女主有多甜，發現確診漸凍人的時候就有多麽虐！林一飾演的男主林拓，是個剛畢業才23歲的新鮮人，對未來懷抱夢想，熱愛自己傢俱設計的工作，想像著與女主（李蘭迪 飾）開咖啡廳的美好生活；林一將那種夢想落空，確診的絕望掙扎，以及努力捍衛、保護弟弟的堅持，演得讓人十分心疼，讓大家看到了林一身為演員的可塑性。

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待播劇，備受期待

除了前面提到的這幾部劇，作為新一代的演員，林一來勢洶洶，還有與劉亦菲等大咖合作的《玫瑰的故事》；在與沈月二搭的《失笑》裡飾演了一個笑不出來的面癱男，兩人的超萌身高差和有趣的故事設定，讓人非常期待播出的效果；近日正在拍攝中的《噓，國王在冬眠》，與流量小花虞書欣合作，光是看官方釋出的小短片和劇照，就覺得畫面好甜呀！讓我們一起期待林一後續的發展，期許他能早日大爆吧！

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