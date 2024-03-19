別對我動心劇情+劇評｜林一周也組CP成陸劇黑馬　突圍全因夠貼地?

3月，優酷熱播的大陸現偶劇《別對我動心》為近期略顯疲軟的劇集市場注入了暖流。一經上線，該劇在優酷的站內熱度迅速飆升至9247，持續位居甜寵劇熱度榜、電視劇熱度榜、電視劇熱搜榜等站內榜單 TOP1。上線Youku國際版APP後，穩居多個國家和地區的觀看TOP1、搜索TOP1；開播一周Tiktok英語話題播放量突破2億，是2024年最快突破2億的中國國產劇。



站外，《別對我動心》登上雲合全輿情熱度榜TOP1，骨朵劇集熱度指數TOP1，貓眼劇集熱度榜 TOP1，燈塔全網劇集即時正片播放市佔率 TOP1。德塔文、酷雲、Vlinkage等其他協力廠商資料平臺，劇集亦表現亮眼。

在社交平臺，劇集收穫了極高的討論度，全網狂攬熱搜1493+個，#別對我動心 哄不好了 # #別對我動心 crush文學# #顧尋嶽千靈 理性戀#等相關話題閱讀量超46.2億，是今春當之無愧的「黑馬」之作。

作為一部輕體量的現偶劇，《別對我動心》表現不俗。在大量現偶劇缺乏現實關懷的當下，《別對我動心》通過輕快落地的現實表達，無畏無懼的青春奮鬥，立體飽滿的圓形人物，詮釋著「勇敢者先得到世界」這一積極向上的精神狀態。同時，它又以群像的形式，展現了Z世代青年為了理想和抱負，昂揚進取的拼搏姿態與堅定執著的熱烈追求——要熱愛，要專注，要勇於挑戰，更要堅守初心。

【圖輯】點圖放大看更多《別對我動心》劇照👇👇👇

+ 11

《別對我動心》改編自晉江文學城翹搖同名小說。該劇由於中中、李青蓉導演，林一、周也領銜主演，講述了學霸校草顧尋與酷颯校花嶽千靈從雙向暗戀到心動奔赴的故事。

乍看之下，校花校草的配置與雙向暗戀的橋段，並未跳脫偶像劇的慣常套路，為何《別對我動心》仍能脫穎而出，讓觀眾欲罷不能？在創作同質化嚴重的當下，現偶劇還能如何吸睛？

《別對我動心》找到了調配青春愛情的最佳秘方：喜感、爽感、生活流。

當「校草」遇上「笑花」：兩個人的「四角戀」

用喜劇來講愛情，是《別對我動心》最鮮明的特質。

一方面，它的情感結構是喜感的。沒有王子與灰姑娘式的救贖套路，也不是霸總與小白花的懸浮碰撞，而是借由兩位主角情感關係的攻防轉換，延展出一段妙趣橫生的「兩人四角戀」。

虛擬世界裡，顧尋（林一 飾）是暗戀隊友「小麻花」的「校草」（顧尋網名）；現實世界中，「小麻花」則是暗戀顧尋的嶽千靈（周也 飾）。兩人本可以是雙向奔赴的完美CP，卻因身披「馬甲」真身不明，導致愛情錯位。但也恰恰是錯位的情感關係，兩人互追的道路上得以自然生髮無數爆笑的烏龍事件。「她追他逃他反追」的戲劇性被無限放大，喜感也隨之而來。

【圖輯】點圖放大看更多周也靚相👇👇👇

+ 11

另一方面，《別對我動心》在人物塑造上是喜感的。它既有男女主角「甜咸」切換的雙面性與反差萌，又有小情侶間詼諧幽默的情感推拉。

劇中，為吸引顧尋的注意，嶽千靈將性格颯爽的自己「爆改」成溫柔「小白花」，一個千頌伊式的搞笑「精分少女」就此誕生。

比如和顧尋搭檔練習舞獅，岳千靈特意搜索所謂的溫柔穿搭趕往訓練場，結果卻穿得不倫不類；訓練過程中假裝柔弱意外摔倒，剛想口吐蓮花又意識到人設不對，迅速笑臉相迎；擔憂顧尋摔傷溫柔提醒對方看醫生，最後反被顧尋建議去看看腦子。

一甜一鹹，一真一假，以「酷颯少女」變身「小白花」的性格反差製造喜劇效果，又用適得其反的「社死」增強戲劇張力，觀眾在對岳千靈的神經操作忍俊不禁的同時，又多了一分看男主吃癟的期待。所以，當「追妻火葬場」真正到來時，「上頭」的喜悅與按捺不住的笑意環環相扣，從而萌生無限的治癒與愉悅。

此外，多處打破觀眾期待視野的情節設置，也豐富了《別對我動心》的喜感來源。

【相關圖輯】周也｜8件事認識95後大陸人氣小花 母胎美女獲封「小章子怡」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

比如最近劇情中的梳化擁抱名場面。岳千靈意外跌入顧尋懷中想要起身，卻被對方反手環腰抱住。氣氛曖昧眼神拉絲，就在觀眾以為二人要甜蜜撒糖時，結果發現顧尋只是想拔出嶽千靈突然卡住的頭髮。期待打破卻又讓人忍不住會心一笑，將要未要的情感克制與極致推拉，讓觀眾收穫了一份意料之外的諧趣與驚喜。

故事之外，《別對我動心》在畫面呈現和播出設置上也有鮮明的輕喜感。嶽千靈肩頭時不時跳出的漫畫小人，既是其心情的外化顯現，也與其原畫師的身份相得益彰；嶽千靈告白失敗後彈幕跳出的粉色愛心，也十分有趣。

現偶劇需要很強的代入感，而劇作這些討巧的設計，無疑讓觀眾的追劇體驗更為沉浸豐富，情緒共鳴與爽感獲得也變得自然直接。

現偶新配方：糖分藏於「生活流」

人類天生具有對浪漫情感的嚮往和追求。年輕人「只求榮華富貴，不求一絲真情」的情感態度，不影響他們為喜歡的CP「嗑生嗑死」。也正因此，現偶劇能夠成為大眾愛情剛需的某種替代，滿足觀眾對親密關係的夢幻想像。

然而，工業糖精的出現使現偶劇逐漸滑向套路、懸浮的邊緣。央視網曾銳評「將糖色當作劇集保護色」的創作亂象，直言該類劇集的尬在於情節與現實的脫離，陳舊價值觀的傳遞。

但《別對我動心》走出了一條糖分藏於「生活流」的落地路徑。

【圖輯】點圖放大看更多林一靚相👇👇👇

+ 17

首先，它摒棄了偶像劇中「啞巴夫妻」式的無盡拉扯。有誤會立刻解釋，真喜歡便大膽告白的路數更符合當下青年人的生活姿態，快節奏的劇情推進也給予了觀眾更為充足的爽感。

比如這一秒，嶽千靈直球追愛告白失敗，破碎感讓人心疼動容；同一集，怒氣衝天進入虛擬世界發洩情緒的「小麻花」，已向隊友道出了實情。「她追他逃」的輕虐感迅速被顧尋得知真相後的囧相所打破，「打臉」男主的暗喜與爽感、「反向追妻」的情緒釋放、雙向奔赴的浪漫期待，共同成為吸引觀眾持續追劇的鉤子。

其次，它有真實可愛的生動角色。鬼馬如嶽千靈，做畢設、拿駕照、找實習、租房子以及畢業季不留遺憾的告白，每一個段落都是真實的青春有過的樣子。

湯夢佳飾演的職場新人陳欣怡，不善表達與交際的「社恐」特質，正是對現代語境中「i人」甚至「淡人」背後生活狀態的真實寫照。

洪堯飾演的工作狂人蔣億仕，職場內的幹練與職場外的反差萌俱在，雖著墨不多，卻也立體真實。

遊戲娛樂是年輕人生活中極為「落地」的存在。它是大眾閒暇之餘的精神消遣，也是情感釋放、社交互動的多元平臺。《別對我動心》以遊戲空間為敘事場域之一，男女主角的相遇相識變得貼地且真實；而從遊戲設計著眼搭建職場成長，呈現「Z世代」的精神面貌與理想選擇，劇情銜接與敘事邏輯也更為流暢。

劇中，為創作出屬於自己的高品質國風遊戲，顧尋以「雖然千萬人吾往矣」的精氣神，全身心地投入到夢想藍圖的實踐中。而從實習生變為專案主畫的嶽千靈，在面對穩定於舒適圈和追求新挑戰的職業選擇時，也聽從內心的安排，經由不斷地實踐與摸索，逐漸找准自己的定位與方向。

《別對我動心》以快節奏的情感推進和職場奮鬥，賦予故事輕盈明亮的生活色彩。當現偶創作歸於細碎的「生活流」，我們會發現，生活質感永遠是制霸市場的關鍵。愛情的甜，不止來源於人物間的濃情蜜意，更來源於它與生活產生的真實共鳴。

「黑馬」養成記：厚積奠定勝局

在項目製作上，《別對我動心》從演員陣容到創作班底，都堪稱現偶高配。

被譽為「北體北電顏值高山」的林一與周也在角色的適配度上無可挑剔。導演于中中與李青蓉更是現偶領域第一梯隊的導演，前者有「少女心聖手」之稱，執導過的《半是蜜糖半是傷》、《你的時代我的時代》都備受觀眾喜愛；後者則執導過《親愛的，熱愛的》、《偷偷藏不住》等多部爆款佳作。

在專案製作背後，優秀劇作的誕生則離不開成熟團隊對市場需求的深入調研與敏銳洞察。但令人意外的是，《別對我動心》的出品方卻是一個嶄新的名字——拾上影業。

【相關圖輯】2023回顧｜盤點6部黑馬陸劇《九義人》獲封大陸版《黑暗榮耀》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

據悉，拾上影業由著名製片人房迎創立。在深耕劇集市場的這些年，房迎曾帶領團隊製作出《你是我的城池營壘》、《親愛的，熱愛的》、《平凡的榮耀》、《三生三世十裡桃花》、《微微一笑很傾城》、《何以笙簫默》、《杉杉來了》、《戰旗》等多部爆款大劇，經驗深厚，眼光獨到。

反過頭再看《別對我動心》所取得的傲人成績，不難發現其內在潛藏的爆款基因與團隊曾經產出的佳作一脈相承。

從這些劇集來看，該團隊極善挖掘頭部IP。曾經大爆的古偶現言，無一不是根據熱門IP改編。極具前瞻性的內容挖掘和戰略規劃，讓團隊贏在了起跑線上。

其次，團隊能精准抓住創作風口。作為幕後的操盤手，想要劇集部部有聲量，不僅要關注市場的短期變化，更要具備長遠的眼光，預測未來文化潮流和觀眾喜好，瞭解不同年齡、性別、地域的群體對於劇作的不同期待。

《微微一笑很傾城》抓住了剛剛興起的網遊，《親愛的，熱愛的》將熱血競技與青春勵志相結合，《你是我的城池營壘》聚焦於特警等特殊職業等等；當90後、00後逐漸成為主流觀眾，與時俱進就是製作公司的不二法寶。

最後，團隊在角色的選擇上也有著超前性。從飾演肖奈的楊洋到變身「七月男友」的李現，以及被網民盛讚「選角選到本人」系列的白敬亭、馬思純等，高度適配的演員為劇作情感線的吸睛提供了重要保障，而團隊在創作方面的豐厚經驗又實現了品質的二次加持，部部精品、部部爆款也就不難理解了。

【相關圖輯】10位新一代最有潛力陸劇小花：《玉骨遙》盧昱曉《長風渡》艾米…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 25

多賽道佈局：待爆力作在路上

3月11日，第二十八屆香港國際影展（FILMART）於香港會議中心開幕，超25個國家和地區的750多家展商參展。作為亞洲規模最大的影視界盛事，香港國際影展既是海內外影視聚焦與交流的行業盛會，也為華語精品內容的國際傳播搭建了良好的平臺。

此次香港國際影視展，上海市文化和旅遊局、上海市廣播電視局發起，上海市廣播影視製作業行業協會牽頭，組織上海多家影視企業組團參展。作為上海影視代表團之一，拾上影業雖是首次亮相，卻已然交出了一幅誠意滿滿、亮點紛呈的劇集圖卷。

除正在優酷海內外平臺熱播的《別對我動心》外，還有《捨不得星星》、《噓》、《入青雲》、《狹路》、《紅塵四合》、《河流之齒》6部劇集待播或籌備中。

《捨不得星星》是拾上影業在都市正甜愛情劇這一賽道的二度嘗試。此前，團隊曾憑藉《你是我的城池營壘》成功細分出該品類，且經受住了市場的考驗，贏得了觀眾的認可。

《捨不得星星》以「友達以上，戀人未滿」的全新視角切入，既有「好兄弟」變戀人的爆笑情感線，也有男女主角助力小微創業的全新職場線，新奇感與思辨性兼具。該劇由張新成、王玉雯主演，正在後期製作中，預計今年上線。

創新仙俠劇《入青雲》近日剛剛官宣主演陣容，將由侯明昊、盧昱曉領銜主演，預計今年盛夏開機。角色設定上，該劇男女主均是獨一無二的「洋蔥式」雙強人設，「戲精夫婦」的愛情博弈使劇情層層反轉的同時，兼具「不斷掉馬」的趣味效果。

風格氣韻上，作為公司的頭部項目之一，該劇在此次香港國際影視展亮相後，迅速憑藉東西交融、古今結合的創新世界觀引發海內外高度關注。它巧妙地將古典與現代美學藝術相結合，通過構建一個既具有古典韻味又充滿未來奇幻色彩的獨特世界，深入探索中國山川地理萬物之奇，展現華夏古老文明之美。

溫暖現實主義親情劇《噓》改編自著名女性作家亦舒的同名小說。原著創作於香港回歸十周年之際，是亦舒眾多作品中最獨特且催淚的存在。它不再單純地聚焦於女性婚戀愛情，而是以「回家」為主題，探討女性在中式家庭裡的洗滌與成長，呈現「一家人共聚一堂，就是好屋」的華人親情文化。

今年1月通過備案的《狹路》與《紅塵四合》，均改編自晉江超人氣作者的同名熱門IP。

【相關圖輯】陸劇推薦｜2024年10部重磅古裝劇：狐妖小紅娘月紅篇、錦繡安寧…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 42

前者高燃熱血，借由「即使深陷低谷，愛和熱愛也會給人力量衝破黑暗、向上生長」的成長主題，詮釋熱愛與堅持的精神力量。後者融合了輕喜、浪漫、懸疑等多重熱門元素，通過智趣愛情與探案雙線並行的敘事結構，詮釋人物成長與家國情懷，年內開機，值得期待。

拾上影業的片單中，既有對現實議題的嚴肅探討，又有對華夏古老文明的深度挖掘，還有對家國情懷的創新表達。作為一個僅成立兩年的年輕公司，拾上影業的規劃與佈局，已然向市場傳遞出成為頭部影視企業的堅定決心與強大潛力。我們期待蓄勢待發的拾上影業，站在新起點、奏出新華章。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】