大S一早批中老公出軌！盤點康熙來了7個神預言「他」性侵入獄服刑

大S（徐熙媛）與汪小菲離婚後紛爭不斷，大S更是在近日發出三點聲明，直指男方婚內出軌，「我收到大量你婚內跟各個不同的女性不堪入目的照片，深受打擊！才知為何你總急著兩地飛...」，有網友便挖出先前大S與小S（徐熙娣）主持《娛樂百分百》節目橋段，其中大S發言更是令眾人驚呼「真的是神預言」。



大S《娛樂百分百》主持片段曝光！神預言嚇壞網友：別不信邪

21日有網友在Threads上分享一段《娛樂百分百》影片，小S詢問大S，「花個幾萬去（買名牌）這樣會不會太愛慕虛榮」，只見大S直球回應，「因為如果妳現在不買名牌，以後結婚老公也是拿去賭或是外面養女人啊！」，讓小S直呼「我覺得妳這樣也太消極了吧」，大S則表示「人生就是這樣子，妳以為我現在講這話錄下來，十年以後妳看我的家庭狀況是不是這樣」。

【圖輯】「以後結婚老公拿去養女人…」點圖放大看大S當年怎麼說👇👇👇

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該發文瞬間吸引逾8千位網友點擊愛心，許多人留言回應，「顯化冠軍」、「沒看過明知有洞卻跳下去的人，大S絕對是第一個」、「亮牌了預言家」、「真的是神預言，預言到自己被中國人坑www」、「他講出來就好有說服力」、「人間清醒，全場唯一真預言家」、「我一直深信自己詛咒自己是最強的巫術」、「真的是人生就是這樣，不要不信邪」、「大S以前講的話現在都實現了」。

《康熙來了》7個神預言曝光

事實上，不只《娛樂百分百》預言成真，另一個知名節目《康熙來了》主持人小S、蔡康永與助理主持陳漢典、來賓們經常在節目中無意間「命中未來」，《網路溫度計DailyView》為大家盤點整理7個神預言片段。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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阿雅跟喇嘛談戀愛

藝人阿雅（柳翰雅）被小S預測，未來夢想是「跟喇嘛談戀愛」、「搞不好有帥的喇嘛要追妳」，2014年她就嫁給藏傳佛教第七世竹慶本樂仁波切，並誕下寶貝女兒。

九把刀劈腿

蔡康永曾詢問小S，若有一天打開新聞娛樂頭版發現導演九把刀（柯景騰）劈腿，小S則接話「我覺得應該下個月吧」，直言對方會非常享受跟女演員曖昧，九把刀也表示「我覺得當導演一定要愛上女主角，這幾乎是導演的天職了」，一旁的蔡康永說，若是真的發生，九把刀也會給自己找一條出路，「反正到時候如果出這種事情的話，請你務必要光臨《康熙來了》，我們會好好跟你聊一下」。

2014年，九把刀在與女友交往9年之際，被爆出與中視記者周亭羽上賓館劈腿事件，後來選擇分手前女友、與周亭羽交往，之後踏入婚姻，育有2女。

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阿基師滑進摩鐵

藝人陳漢典因載女友去汽車旅館被拍，隨後《康熙來了》錄影時，他恰巧裝扮成名廚阿基師（鄭衍基）模樣，沒想到事隔一年，阿基師就被爆出私會熟女上摩鐵，意外巧合也引發網友熱議。

S.H.E Hebe單飛

詞曲家袁惟仁曾在節目上透露喜歡Hebe（田馥甄）聲音，預言S.H.E之中如果由他做統籌，Hebe會率先單飛，結果2010年Hebe搶先以個人專輯《To Hebe》展開個人演藝事業。

小嫻、何守正離婚

藝人小嫻（黃瑜嫻）2012年與何守正前往紐約登記結婚，小S也出言提醒，「現在會幸福，但是五年後妳就知道，一切就會回歸於平靜」，2018年小嫻與何守正便正式簽字離婚。

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林采緹、胡睿兒離婚

藝人林采緹透露自己喜歡的男生特質包含美型、壞男孩、藝術家，被小S直指「妳喜歡的人很危險耶」，就連蔡康永也直言「這不是自我毀滅嗎」，最終2016年林采緹及其男友、「Under Lover」成員胡睿兒住處被查獲毒品，驗尿結果也呈現大麻陽性反應，承認吸毒，事後兩人雖結婚並懷孕生子，但2020年仍宣布離婚。

鈕承澤性侵入監服刑

導演鈕承澤在節目中透露與孫鵬打賭接吻比賽，「只要有女生經過，你就把那女生帶進去廁所，然後另外一位在外面偷看，看你能不能親到她」，與小S搭擋示範時，也被小S直呼是強暴犯，2018年鈕承澤被爆出涉嫌性侵《跑馬》女工作人員，最終判處4年有期徒刑定讞，入監服刑。

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