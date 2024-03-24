醉鬧大S豪宅！律師斥汪小菲只敢在台灣撒野　揭「最大苦主」是它

女星大S（徐熙媛）與前夫汪小菲11年婚不歡而散，離婚2年多雙方戰火不停歇，男方（22）日中午先是喝醉開直播，沒想到晚間不僅直搗女方位於台北市信義區豪宅咆哮，還跑到派出所大聲嚷嚷要舉報對方用藥，一連串行徑讓外界看傻眼、掀起討論。律師呂秋遠針對整起鬧劇發表看法，並指出除大S外，「它」是最大苦主。



日前鮮少發聲的大S列3點指控汪小菲外遇、家爆、欠錢不還，汪小菲隨後反指對方婚內就與現任丈夫具俊曄有聯繫，兩人再度隔空開撕，男方甚至跑到女方住處鬧事，還揚言實名舉報對方長期濫用藥物。呂秋遠在臉書發文說出這件事給他帶來的啟示，有些人會選擇在台灣撒野，卻在中國閉嘴，「因為他有點小聰明，知道民主的地方，才有自由」；有些人一件聖羅蘭可以穿得像是剩裸男，「上萬的衣裳，遮不住毀滅前任的心腸。人要衣裝，這句話從來不適用在沐猴衣冠上。」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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呂秋遠直指汪小菲從未在乎自己離婚時做出什麼承諾、在婚姻期間又做了什麼，以不同標準來定義自己與對方，「對方不能有新歡，否則就要置對方於死地」，甚至以為指控前妻發瘋、吸毒，能向外界博取同情，卻不知如此作為在他人看來反而比較像是自己失控。

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以為把家務事搬到檯面上，就會讓女方被社會厭惡，殊不知根本不會有人在意，大家只是當成笑話看待；還總與媽媽一搭一唱，不懂怎麼處理婚內事「總是要讓媽媽出頭。但是媽媽的助攻，卻往往讓兒子變成豬公。」

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汪小菲醉鬧大S豪宅，種種行徑引起熱議，而當天隨興、甚至稍顯狼狽的穿搭也成為矚目，皺巴巴灰色短袖上衣領口鬆垮，遭網友嫌棄像「鹹菜」然而，這件衣服其實出自名牌YSL的「SAINT LAURENT倒印標誌T恤」一件要價HK$ 4390，沒想到竟被酸穿出流浪漢感，讓呂秋遠直言「整件事最倒楣的不只是大S，是YSL。」

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網友們紛紛附和「聖羅蘭名牌一夕之間剩揉爛」、「YSL才是這回合的苦主啊！」、「是YSL它才應該去報警好嗎！」、「銷售可能就因此被影響了，變成滯銷品 」、「YSL趕快去報警求償～」、「YSL都想提告了吧！、「YSL才是真正的苦主…」、「YSL真的好無辜。」

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】