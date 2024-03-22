傳汪小菲借醉硬闖大S住所　意圖當面向前妻挑機　被台灣警方趕走

汪小菲被大S踢爆過去種種不堪行徑，竟傳出酒後情緒失控到大S家發飆！其實汪小菲今（22）日中午直播時，就疑似因酒醉失控飆罵抖音母公司「字節跳動」創辦人張一鳴，沒想到竟還趁著醉意去找前妻麻煩，連家中保母都勸他別再直播，以免事後又後悔。



汪小菲過去多次喝酒誤事，這次赴台出庭，慘遭大S踢爆真面目，讓他心情更糟。他諸事不順，抖音帳號被封，所以在直播中狂罵張一鳴「你算個屁」。最後是保母看不下去，苦苦相勸他才結束直播。

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但離譜的是，他一度想到大S家釘孤支（台語、意即單挑），門口保全機警沒放他上樓，大S也不跟汪小菲廢話，最後由保全直接報警，請警察趕走不速之客。

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