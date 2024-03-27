51歲香港天后真實狀態極凍齡　上海開騷獲大陸網民讚身材保養得宜

陳慧琳今（2024）年1月推出國語新歌〈時光厚禮〉，在歌壇相當活躍的她，緊接著推出第2首新歌〈謝謝你陪我那麼久〉，透過歌聲訴說在感情世界裡，直到失去了才懂得珍惜的道理，更於日前巡演上海站首唱，更因情緒激動而落淚，「隔了19年，再見到遠道而來，專程飛到上海支持我的歌迷，忍不住好感動！」



該曲由柯肇雷（小柯）一手包辦詞曲，小柯曾替王菲、陳奕迅打造經典曲〈因為愛情〉，這次替陳慧玲打造一首答謝前任的作品，歌曲旋律慢板並帶點節奏感，陳慧琳演繹釋懷感受，與對方訴說自己的情感，猶如給對方送上最後的一封信。

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陳慧琳日前帶著「Season 2世界巡迴演唱會」在上海開唱時，首次獻唱〈謝謝你陪我那麼久〉，讓歌迷驚喜不已，更換上從未曝光的黑色蕾絲戰袍。另外，有大陸網友誇讚她不論身材或是整體狀態都保養很好，一點都看不出51歲，笑稱她是「被時間偏愛的天后」，深深佩服她的凍齡狀態。

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