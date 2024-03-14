范冰冰、李英愛2大女神同框！4大凍齡護膚保養祕訣　40+女人必學

53歲的李英愛一直都是韓國「氧氣美女」的代表，近日現身亞洲電影大獎，光滑白皙如豆腐的好膚質、猜不出年紀的凍齡狀態，讓女神范冰冰也忍不住讚嘆！



范冰冰在微博上po出了和李英愛的合照，兩大女神一位53歲、一位42歲，水嫩細緻又白皙的肌膚，根本猜不出實際年齡！

以下就來分享范冰冰和李英愛的保養法！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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范冰冰保養：一年用掉千片面膜

范冰冰在保養上可說是不折不扣的面膜狂人，曾說自己早一片、晚一片，一年就要用掉上千片面膜！她還曾分享三明治敷臉法，先塗抹化妝水和精華液，敷片狀面膜10分鐘，取下放回包裝中，改敷水洗式面膜10分鐘，洗掉後再拿出來敷10分鐘！這樣就可以讓皮膚快速充滿水分，後續化妝超級服貼！范冰冰說敷面膜已成為她的生活習慣，就跟刷牙洗臉一樣自然！

范冰冰保養：冬天喝紅棗枸杞水、夏天喝檸檬水

范冰冰說：「我一年四季只喝兩種水，冬天喝紅棗枸杞水，從9月喝到3月，剩下的時間喝檸檬水。」泡紅棗枸杞水時她會把棗核拿掉，因為容易上火，用3、4顆紅棗+10幾顆枸杞就能幫助補氣血，更冷的時候她還會再加薑粉或薑片；檸檬水她會直接切片泡在壺裡當水喝，喝足夠的水分不僅能提升新陳代謝，也能讓肌膚通透水嫩！

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李英愛保養：注重成分天然、極簡保養

李英愛在保養上屬於極簡派，認為給肌膚太多東西，是增加肌膚的負擔！她在選用保養品時相當在乎成分，為追求保養品純淨天然，她還自創了品牌Lyanature，採用100%純天然植物成分，日常保養也只有2-3個步驟，在潤澤肌膚上她喜歡使用精華、山茶花籽油和乳霜，能夠深層保濕滋潤肌膚！近日她也分享了自己的機艙保養，護唇膏、補水噴霧、保濕面膜+乳霜組，就是她的機上保養鐵三角，為肌膚做好補水準備！

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李英愛保養：一天10杯水、喝綠茶與薑茶

相當注重體內保養的李英愛，早上起床一定會先喝一大杯溫水！一天最少要喝10杯水，還會喝薑茶、綠茶，溫補兼抗氧化！李英愛也曾分享過自己在控制體態的時候會吃葡萄當午晚餐，葡萄含有豐富的多酚、花青素，連皮帶籽一起吃也是抗氧化聖品，對預防老化和養顏美容相當有幫助！

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