抗老｜陳妍希40歲如少女！4大凍齡秘訣：拍八虛，自製抗氧化早餐

因《那些年，我們一起追的女孩》爆紅的陳妍希，13年過去早已結婚當媽媽的她，外貌仍是當年那位馬尾妹！



超多網友都在詢問她的凍齡秘訣，陳妍希也不藏私在小紅書公開了自己的凍齡養生法！

陳妍希抗老保養4大祕訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 內補氣血

最近陳妍希就在小紅書分享了自己的抗老小習慣，第一重要的就是「內補氣血」！陳妍希說：「氣血不足就很容易老得快！氣血充盈就會面若桃花，肌膚紅潤細膩有光澤！」她自己會煮紅棗蘋果湯來喝，使用材料有蘋果、紅棗、枸杞、雞蛋和紅糖，加水煮20分鐘，就能補氣血又健脾。

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2. 早起拍八虛

每天只要3-4分鐘就行！陳妍希分享拍八虛也是補氣血的好方法之一，八虛就是人體的8個穴窩，陳妍希說：「因為這些地方經常會折疊、不容易暢通，拍一拍就可以去除濕氣、加強循環，拍完後整個人都會暖暖的很舒服，睡眠品質也會提高，每個部位拍50次就可以了。」

3. 自製抗氧化早餐

除了補氣血，抗氧化也非常重要！這方面陳妍希著重在飲食控制，拒絕高糖高脂、高油高鹽和高酒精，這些食物都會加速身體發炎！抗氧化的食物則可以多吃，例如莓果類、番茄、刺梨，她也分享自己的抗氧化早餐是將紅蘿蔔、蘋果、半顆檸檬、一杓亞麻籽油、一杓薑黃粉、少許胡椒粉加水打汁，簡單完承懶人抗氧化早餐！

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4. 良好的生活習慣

除了上述保養法，陳妍希也強調要保持心情舒暢，因為生氣太傷身！還有少吃生冷油炸油膩的食物、少熬夜，盡量都要在11點以前睡覺！透過良好的生活作息，外養內補，才能讓氣血充盈人不老！

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