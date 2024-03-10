李若彤57歲皮膚嫩滑0皺紋！平民凍齡保養3法寶　$30每日搽唔肉赤

只要介紹到演藝圈凍齡的女星，那絕對少不了因出演《神鵰俠侶》小龍女一角走紅的「姑姑」李若彤！



今年已經57歲的她，不僅是髮量富翁的代表，還有超狂腹肌，從頭到腳都保養維持超好，經常被粉絲敲碗問怎辦到的？

本人近日親自分享，365天每天一定都會使用的「保養三件套」，簡單又容易學，不用花大錢，只要堅持天天做就有感，趕快筆記！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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李若彤凍齡保養3法寶

1. 護唇膏

嘴唇的狀態會洩漏一個人的年紀，不管是男生還女生，只要嘴唇乾燥就容易顯老、沒氣色。李若彤分享，自己在日常生活中早已養成經常塗護唇膏的習慣，特別是在幾個關鍵時機，包含了睡前必厚塗、早上起床時、吃完飯擦完嘴馬上，讓自己的雙唇保持在水潤的狀態。護唇膏也不用一定得買很貴，重點是要天天擦，像她在影片中示範的是開架經典熱銷的CARMEX，$30內就能入手。

如果嘴唇真的出現乾皮，千萬不要用手撕，李若彤示範一招無痛去死皮方法。先在嘴唇厚塗一層凡士林，再取一小段保鮮膜覆蓋在嘴唇上，接著拿熱毛巾敷在最外層，等待約5～10分鐘，拿下保鮮膜後，再以棉花棒將已經軟化的死皮去除，最後趕快再塗上護唇膏。

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2. 護手霜

護手霜和護唇膏一樣，都是每天需要經常拿來塗抹的！李若彤分享塗擦護手霜其實沒有特別的技巧，重點是要勤勞，為了方便出門攜帶，她習慣將護手霜分裝在更小的容器，隨時隨地都可以拿出來用。

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3. 身體乳

不僅臉要保養，身體的每一寸肌膚也不能忽略！李若彤透露擦身體乳最佳的時機是「洗完澡」，但千萬不要把身體全擦乾才來抹身體乳，這樣的吸收效果並不好，最好是趁微濕時塗，她也提醒，很多女生都容易忽略像是後背，一定要全身每個部位都塗到才行喔！

如果是到比較乾燥的地區，或是在冬天的時候，很推薦可以使用身體油來保養！很多人聽到身體油都會覺得太油，那是因為不能在肌膚全乾的狀態下擦，同樣也是建議在剛洗完澡身體還濕時，這時候抹油會發現很好推、吸收也很快，或是可以把身體油加到身體乳一起用。除了洗澡後塗身體乳，睡前可以再針對像是手肘、膝蓋、腳後跟這些容易乾燥粗糙的部位，再塗上一層身體乳加強滋潤。

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