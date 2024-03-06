41歲王心凌凍齡Keep fit心得：掌握2個8分原則　無痛維持體態童顏

每次登台之前，都要經歷成百上千次的排練，面對新挑戰的壓力與磨礪，總能給自己正向的鼓勵。去年，《乘風破浪的姐姐3》王心淩奪冠，曾經溫暖過很多人青澀時期的她，捲土重來。對於經典歌曲《愛你》再度爆紅，掀起許多人的回憶殺。王心淩有感而發表示：「它可以帶我們暫時遠離生活上的壓力、緊張跟不安，重溫了過去曾經美好的情感跟快樂，我真的很感恩！」



王心凌：始終如一的甜，也是一種堅韌

從出道至今，被譽為「甜蜜教主」的王心凌直率表示：「我從不抗拒這標籤！我很喜歡Candy can be hard candy這句話。倘若，甜美是與我生俱來的一部分，也是我的身為藝人的特色，我要做的只有從青澀的甜美、轉變為溫柔的甜美、成熟的甜美，隨著不同時期與人生閱歷的累積，大方分享不一樣的甜美魅力！即便我到80歲，還能被稱為甜蜜奶奶，想想，那也蠻好的啊！」

曾比喻自己是童話角色Cinderella的王心淩，解釋著：「Cyndi是Cinderella縮寫，不同的是我含著塑膠湯匙長大，靠自己的努力去掌握幸福，不靠男生買鑽石，而是自己能買下每個顏色的水晶鞋！別看我瘦瘦小小的又甜甜美美的，我是很有肩膀的人，無論是工作或家庭，我都能付出和努力抗起責任的。」

王心凌2個8分原則維持童顏fit爆體態！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

王心淩：唯有運動才能維持和健康

聊到令人稱羨的體態，王心凌忍不住直呼：「我也胖過的好嘛？25歲後，基礎代謝率降低，就算吃得少，還是會長肉！唯一的方法，就是運動維持代謝。一開始，我先Zumba養成運動習慣，後來想試試看不一樣的運動，發現使用的肌肉力道深度，真的都不同。」

「所以，只要行程許可的情況下，我一周至少三到五天會去運動，鍛鍊心肺功能、核心肌力、雕塑身形線條，同時也能讓我保持積極的心態和樂觀的心情！朋友最常說，我不是在運動，就是在去運動的路上！沒辦法，保持運動的習慣已經7、8年以上了。」王心凌笑著補充。

誰說歲月是把殺豬刀？為何只殺我，不殺她？41歲王心凌唱跳能力依然線上，毫無疑問這是實力的體現，而身上沒有一絲贅肉，大長腿、小蠻腰、一字肩，體態瘦而不柴，體型凹凸有致，更是自律與努力付出來的！

同場加映：44歲秦嵐體重20年不超45公斤 親授Keep fit 5招：從不做爆汗運動（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

王心淩：8分原則維持體態不費力

餓肚子，不會瘦，只會換來壓力和不健康！王心淩就分享：「我每餐只吃八分飽，攝取均衡且足夠的營養，像是蛋白質、蔬菜、五穀雜糧樣樣不會少。另外，坐椅子時，也只會坐八分滿，時時挺直腰背、收緊腹部，維持核心在收縮狀態，腰腹也不容易堆積脂肪。從日常就開始維持，才是簡單不費力的好方法喔！當然，多喝水、少吃冰，都是老生常談，卻也是維持體態，同時讓肌膚由內而外水嫩透光，非常重要的好習慣喔！」

同場加映：郭雪芙食金針菇瘦出新高！公開5大Keep fit秘訣 2道美味減肥食譜（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

王心凌：油封水美容法養出彈嫩肌

聊到保養，自詡「皮膚管理員」的王心凌，大方分享自創的油封水美容法，是她即便飛來飛去，依舊能維持彈嫩膚質的關鍵！「唯有充足保濕度、油水平衡的狀態下，肌膚才能健康透亮！在拍上化妝水後，我會趁著肌膚還有點微濕潤的狀態下，趕緊再疊擦美容油並稍稍按摩，透過油封水為肌膚建立起一層滋養膜，創造潤澤透亮的膚質感。」

「萬一，真的很害怕油膩感，可以嘗試在吸滿化妝水的化妝棉上，滴數滴美容油後，不斷輕～拍~輕～拍肌膚，保濕力、滋潤度都非常強大，完全也沒有油膩感。最後，敷臉也是不能缺少的步驟！」講究的王心凌透露：「我會依據當下膚質狀態和氣候來挑面膜，例如換季或膚況不穩定時，就會用保濕修護面膜，膚況穩定時，就會選美白或抗老加強功效。」對症保養，才能發會最大效果。

延伸閱讀：

百萬YouTuber短短2個月狂－6․7kg！魚乾分享6招「飲食減肥法」：肚子、臉頰都小一圈

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】