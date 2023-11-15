19禁畫面多到爆！韓劇8個經典吻戲《無法抗拒的他》宋江大晒啜功

相信大家看韓劇的時候都很期待男女主角之間的火花吧！從相遇到曖昧、告白、牽手、擁抱，在最後就是重頭戲─吻戲啦。



這次我們盤點了8部經典的韓劇吻戲，保證讓你看得臉紅心跳，一起來看看你最喜歡哪個吻吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《愛的迫降》38°交界吻

在南北韓的交界處，尹世理與利正赫依依不捨的道別，跨越了這條北緯38°的交界線兩人可能一輩子就再也見不了面了，當世理進入南韓國界時，按捺不住感情的利正赫違反了身為北韓軍人的堅持及原則，主動跨越了南北韓的交界線，瞬間惹哭世理，滿懷著不捨的深吻讓觀眾看得好揪心，衛生紙哭掉了好幾包。

《金秘書為何那樣》衣櫃吻

金秘書的這段衣櫃之吻絕對是名場面！因為姐姐突然來訪，怕關係曝光的金微笑馬上把副會長塞進自己的衣櫃哩，事後委屈的副會長馬上將微笑報道自己腿上，來一場浪漫又霸氣的衣櫃之吻，超甜的吻戲讓觀眾們看得臉紅心跳啊！此時此刻也在幻想自己也有一個霸總男友就好了。

《來自星星的你》15秒之吻

千頌伊為了測試自己在都敏俊眼裡究竟有沒有魅力，並要都敏俊給他15秒測試的機會，眼看時間快結束時，都敏俊卻不為所動，一樣是那張冰塊臉，千頌伊打算轉頭放棄時，都敏俊卻一把抓過千頌伊來個經典的15秒之吻！看來在這15秒之內我們都教授的小鹿已經不知道亂撞幾次了吧！

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《無法抗拒的他》春夢吻

開播前的預告片就有許多19禁的片段，而播出後的激情戲份果然也不讓觀眾失望呢！對愛情小心翼翼的娜比終究選擇跳進了朴宰彥的渣男陷阱，居然做了與宰彥的春夢，曖昧的氛圍讓宰彥一進娜比家門直接開始接吻，之後就撲倒在床上了啦！真的讓人超級害羞，視線完全移不開，宋江真的太會親了！

《社內相親》摘眼鏡之吻

要說《社內相親》最經典的就是這段摘眼鏡之吻。 因為喝醉酒與車成勳發生一夜情卻忘記整個過程的陳映書對此感到非常丟臉，於是開始躲避車成勳，不料車成勳其實覺得陳映書害羞的模樣超級可愛，一把將映書抓過去深情狂吻，還霸氣摘掉眼鏡丟旁邊，火熱的畫面真的讓觀眾的少女心直接爆棚，重複看超多次！

《焦急的羅曼史》敞篷車之吻

《焦急的羅曼史》第一集就有火熱的車震戲碼，男女主角開著敞篷車去海邊談心，喝著小酒，眼神一對，二話不說就親了起來，親著親著扣子就解開了，邊看邊臉紅，真的超級害羞！不得不說成勳真的超級會親，每一幕都人看了臉紅心跳，完全不愧對他「吻戲匠人」的稱號。

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《他的私生活》蒙眼之吻

因為萊恩的手沾上油漆想進去成德美家洗手，但因為成德美不想讓萊恩知道自己的家裡全都是偶像的周邊，於是將萊恩的眼睛給蒙上，但萊恩的家都被德美看光了，卻不准他看德美家，不服想脫掉眼罩之時被德美不小心撲倒在沙發上，曖昧的氛圍，超貼近的兩人，德美就這樣親下去啦~真的超級甜，看得超緊張！

《皮諾丘》吐司之吻

《皮諾丘》的吐司之吻絕對能說是韓劇裡的經典吻戲，但其實李鍾碩跟朴信惠根本就沒親下去呢！這只是崔仁荷爸爸的腦補畫面，咬著吐司的仁荷幫崔達佈繫領帶，而達佈仁荷的嘴角咬過一口吐司，超級曖昧的氛圍，唯美的畫面，讓觀眾的少女心直接大噴發，看了心臟怦怦跳。

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