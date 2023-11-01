網民最想看原班人馬拍續集的韓劇：大力女子都奉順、模範的士…

撰文：COOL潮流生活網
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戲劇類推層出新的速度可以說是相當迅速，但在眾多的戲劇之中，總有那麼幾部戲劇因為劇情、剪輯手法、拍攝陣容令人印象深刻，讓觀眾遲遲無法從劇情中脫離出來，甚至會讓人有想一刷二刷的衝動。

而近期韓網更掀起了「最想看原班人馬拍續集的韓劇」討論，好奇有哪些陣容及令人映象深刻CP組合令人念念不忘嗎？那就趕緊跟著小編腳步看下去！ （點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《大力女子都奉順》

由朴寶英、朴炯植所主演的《大力女子都奉順》，由《玉氏南政基》李亨民執導與《親愛的恩東啊》白美瓊作家共同打造的作品，改編自同名漫畫，講述遺傳驚人怪力的都奉順（朴寶英 飾）為了暗戀的男生裝成柔弱少女，後來意外當上遊戲公司代表安敏赫（朴炯植 飾）的保鑣，兩人為了追查社區綁架怪客而攜手合作，是一部結合幻想、喜劇、動作等多元素的趣味愛情故事。

雖說該劇已經是 6 年前的劇集，但卻是不少人心目中的經典韓劇之一，以女性視角去拯救世界，更將女孩塑造「真正的」超能女英雄，這樣的設定相當新穎外，輕鬆紓壓的劇情更是引人入勝，劇中將都奉順使用怪力的場面都拍得相當有趣，而都奉順這角色也在可愛的朴寶英詮釋下，變得生動、活潑相當討人喜歡，使得整部劇集變得可愛又有趣。劇中與朴炯植兩人超強的化學反應，更是令觀眾嗑瘋了這對「狗狗 CP」紛紛敲碗期許兩人能夠再度二搭出演戲劇，這願望似乎也傳達到了製作方，近期兩人客串了《大力女子》的全新系列《大力女子姜南順》，兩人登場片段瞬間衝上熱搜引發一陣熱議外，更掀起了劇迷們的回憶殺，讓嗑 CP 的粉絲大喊：「敏敏、奉順兩人真的太幸福了～」也期待未來能有機會再見兩人合體出演戲劇。

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《機智醫生生活》

演技派演員曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都等人主演的《機智醫生生活》，由《請回答系列》、《機智牢房生活》的申沅昊導演與《請回答系列》的李祐汀作家合作打造，該劇以醫院為背景並圍繞著醫院著名的「五人幫」開始，講述從大學時期就相互陪伴直到畢業入職場都一起奮鬥的五位好友，一同在醫院奮鬥的日常，以及護理師與患者之間，圍繞著生命進行拼死奮鬥的溫馨故事。

《機智醫生生活》絕對是醫療戲劇的天花板之一，就算已經製作兩季卻依舊令劇迷直喊看不夠！以療癒寫實的劇情擄獲許多觀眾的《機智醫生生活》，每一集都令大家看得又哭又笑、充滿餘韻，不僅讓人從戲劇中獲得了治癒、溫暖外，溫馨寫實的小人物故事更是獲得大眾好評，而劇中五位主演所組成的 「五人幫 99 s」，深厚的友情更是讓人羨慕，不僅在劇中互動自然、有趣，幕後更是笑料百出，甚至劇中有不少的搞笑片段都是出自五人幫自己的想法，超強化學反應讓不少觀眾至今都難以抽離，而劇中的五人自然也在戲外成為了好友，更釋出了不少售後服務，不僅一起拍了綜藝《機智露營生活》、《機智山村生活》外，還會到對方的見面會、音樂劇現場加油五人的感情相當深厚，也讓不少觀眾敲碗希望製作第三季，雖目前尚未有第三季的消息，但卻盼來了衍生劇《機智實習醫生生活》，並確定將由在《Moving超異能族》中大展演技的高允貞擔當主演之一，消息一出令人期待外，也好奇「五人幫 99 s」會不會客串出演呢？

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《步步驚心：麗》

陣容超強的《步步驚心：麗》找來李準基、李知恩、姜河那、洪宗玄、邊伯賢等人氣演員、韓星擔當主演，並由《那年冬天風在吹》、《沒關係，是愛情啊》金圭泰導演與《最後之舞》趙允英作家聯手打造，故事改編自中國原創小說《步步驚心》，講述生活在 21 世紀的女子高夏真（李知恩 飾）某天為了解救意外落水的小男孩跳進湖中，結果溺水同時發生日全蝕現象，靈魂穿越到高麗王朝附身在少女解樹身上，並和四皇子王昭（李準基 飾）之間展開浪漫愛情故事，以及高麗宮廷中火熱的皇權競爭。

該劇在播出期間就得到了許多人的關注、人氣，除了演員陣容華麗外，更結合了穿越、奇幻有趣的設定也相當引人入勝，而劇中李準基、李知恩所飾演的「四樹 CP」更是受到許多粉絲的喜愛，不僅外貌上實屬高顏值的 CP 檔讓人看得賞心悅目外，又甜又虐的愛情線更是讓人難以出坑，雖在韓版中兩人最終走向開放式的結局，另許多劇粉意難平，為此李準基更在綜藝節目《文明特急》中解釋，其實最終的 HAPPY END 是有拍的，但導演對於該如何給解樹一個結局相當苦惱，最終選擇以留有餘韻的方式呈現，雖造成了些許觀眾不滿的聲音，但兩人超速配的 CP 感仍舊令不少粉絲敲碗期待再看兩人合作，更有不少劇迷期望能拍第二季現代版，還給四樹 CP 一個快樂的 END，而對此李準基和 IU 也透露他們也很想拍第二季，但大家實在時間難喬才會至今都尚未有第二季的消息。

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《模範的士》

口碑很高的復仇爽劇《模範的士》由李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍、辛載夏等人出演，故事改編自CARLOS創作的同名網路漫畫，講述為了一群無法受到法律保護而滿腹冤屈的被害者們，而開始代替他們進行復仇計畫的地下秘密計程車公司「彩虹運輸」，以及追逐著他們的加害者們，還有所謂的公權力也正在關注著這兩方，將呈現一部娛樂動作犯罪電視劇作品。

《模範的士》兩季皆由原班人馬出演，自開播起不論是在話題、熱度都居高不下大受歡迎，以牙還牙的劇情讓人看的熱血沸騰外，精彩的武打場面更是令觀眾深深淪陷於主演們的魅力之中，也因也許多劇情都改編自韓國真實的社會事件而引發共鳴，在第一季就創下高達 17 % 的收視率，可說是人氣相當驚人，而今年更推出全新第二季，並將視野拓展到國際事件如：柬埔寨勞動詐騙、新天地教會、芭達雅殺人案等，引發海內外網友們討論、關注外，全面提升的劇情內容豐富又多元題材相當引人入勝外，爽快的報復行動更是讓人了相當紓壓，兩季都引起熱烈迴響，並在第二季結為時驚喜埋下的第三季伏筆，也讓劇迷們紛紛敲碗第三季快宣布製作，且一定要原班人馬權回歸才行！

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