胡夏被爆藏2娃「孩子6、7歲」 工作室火速闢謠粉絲稱飯圈都知道
撰文：聯合新聞網
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中國大陸歌手胡夏因演唱電影《那些年，我們一起追的女孩》主題曲《那些年》走紅，今年曾與參加過《浪姐》的女星金晨傳緋聞，今（28）日他被爆已有2個孩子，不過胡夏工作室已火速闢謠。
大陸狗仔「推理君江小宴」今日直播爆料，指胡夏育有一男一女，曾多次拍到胡夏父母接送孩子回家，年齡約莫6、7歲。狗仔稱早在4年前就目擊胡夏車內有一名馬尾女，身邊還有一名小男孩。2023年又拍到胡夏父母接送一名女孩，女孩叫胡夏爸爸「爺爺」。
對於狗仔爆料，胡夏工作室直接在爆料截圖上打上大大的「假」字闢謠，粉絲也解釋影片中的小孩是胡夏合夥人的小孩，表示胡夏和父母、合夥人及合夥人孩子大家住一起，有活動時胡夏父母代為接送，孩子喊爺爺奶奶也很正常，粉絲表示「整個飯圈都知道」，強調胡夏真的沒有孩子。
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