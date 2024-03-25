范冰冰疑暗寸「神級女星」41歲演15歲少女扮後生：觀眾也會尷尬…

大陸女星范冰冰在挺過逃稅風波後，華麗重回演藝圈，日前還接受「導筒directube」專訪，談及這幾年的心路歷程，還有對演員生涯的未來規劃，也分享她對過去演出角色的看法，沒想到章子怡意外中槍，引起討論。



范冰冰被問到怎麼看待不同年齡層女性演員對自己的定位時，她認為在歐洲或是荷李活，男女演員都是在40歲左右才開始邁向最有價值的階段，因為他們對於人生經歷有不同的理解和感受，是最好的創作年齡。

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所以她也想以自己現在的狀態，拍不一樣的東西，她坦言如果現在還要在古裝劇、偶像劇裡去飾演一個少女，綾羅綢緞、身上還插著翅膀，再去做這些不太合適，直言「當你自己覺得尷尬的時候，觀眾也會覺得尷尬」。

雖然范冰冰發言並未指名道姓，但大陸網友在微博上討論，認為她所說的人應該就是章子怡，因兩人多年前就被傳不合，且章子怡41歲時在《上陽賦》飾演15歲少女，其中一幕背後插著翅膀的裝扮，恰巧於范冰冰的發言吻合，因此引發聯想。

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