王力宏被指出軌徐若瑄官司判決出爐　經紀人揭賠償款項全捐孤兒院

王力宏被大陸微信公眾號「脫氧硬糖」不實指控，「王力宏的出軌情人…..是徐若瑄! 王力宏陳建州四人運動視頻流出，尺度大到不忍直視」的文章，最近法庭審理，王力宏成功勝訴。



文章內容包含了對王力宏名譽的嚴重誹謗和虛假指控，特別是為了流量刻意造謠指稱他與徐若瑄有不實的關係。這些指控不僅對王力宏個人和事業造成了影響，也對徐若瑄造成了極大的傷害。

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經過法庭的充分審理和調查，法院裁定該微信公眾號的指控構成對王力宏先生名譽的妨害。法院要求該公眾號刊登道歉聲明並支付相應的賠償，以彌補所造成的損失和影響。

經紀人楊文杰表示王力宏對法庭的判決高度尊重，並且將全額賠償款全數捐贈给需要幫助的孤兒院。楊文杰强调，「現階段希望大家多關注力宏在音樂的專業，以及最近他每一場音樂節現場精彩的演出」。據悉，王力宏今年上半年已經接了25場活動，每一場的觀眾均達到6萬之多！

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