王力宏被指出軌徐若瑄官司判決出爐 經紀人揭賠償款項全捐孤兒院
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
王力宏被大陸微信公眾號「脫氧硬糖」不實指控，「王力宏的出軌情人…..是徐若瑄! 王力宏陳建州四人運動視頻流出，尺度大到不忍直視」的文章，最近法庭審理，王力宏成功勝訴。
文章內容包含了對王力宏名譽的嚴重誹謗和虛假指控，特別是為了流量刻意造謠指稱他與徐若瑄有不實的關係。這些指控不僅對王力宏個人和事業造成了影響，也對徐若瑄造成了極大的傷害。
【相關圖輯】徐若瑄離婚｜出道半紅不黑連拍三部三級片爆紅 洗底成功紅到日本（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+26
經過法庭的充分審理和調查，法院裁定該微信公眾號的指控構成對王力宏先生名譽的妨害。法院要求該公眾號刊登道歉聲明並支付相應的賠償，以彌補所造成的損失和影響。
經紀人楊文杰表示王力宏對法庭的判決高度尊重，並且將全額賠償款全數捐贈给需要幫助的孤兒院。楊文杰强调，「現階段希望大家多關注力宏在音樂的專業，以及最近他每一場音樂節現場精彩的演出」。據悉，王力宏今年上半年已經接了25場活動，每一場的觀眾均達到6萬之多！
【相關圖輯】王力宏稱「真相不重要」遭甄妮鬧爆食錯藥 再被李靚蕾以70字炮轟（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+8
徐若瑄「王力宏婚姻事件對我造成極大影響」曾稱沒有踰矩如今離婚王力宏玩「吃播」品嚐一北京地道美食 一試即刻面容扭曲：很酸！47歲王力宏分享42秒健身短片大曬腹肌 靠3招練出12%體脂爆肌身型王力宏演唱會彩排到一半「突然哭了」邱瓈寬：我是他會很想死！黑人陳建州陷性醜聞罕現身王力宏演唱會 同老婆范瑋琪分開坐王力宏台北開騷 重提離婚風波：真相不重要，流量最重要對不對？
延伸閱讀：
男子在IU演唱會狂吼「竟是金秀賢本尊」！驚人大嗓門喊到破音被無視 470萬人朝聖笑裂
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】