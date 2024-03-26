向佐螢幕初吻係阿嬌！網民重溫二人吻戲　被女神全盛時期靚樣震撼

向佐是著名電影出品人向華強和陳嵐的兒子，因為父母光環過於強大，導致向佐從小就頂著「向華強的兒子」的光環長大。向佐從小就立志要成為一名動作演員，2005年進軍娛樂圈，在電影《霍元甲》裡飾演秦爺的乾兒子，自此開啟了他闖蕩娛樂圈之路。



近日，向佐在接受採訪時，回顧了自己的演繹路程，其中他提及了一個讓他印象特別深刻、特別出色的角色，就是在電影《前度》裡飾演的阿升，在這部電影裡他和鍾欣潼（阿嬌）有一場對手戲，向佐表示這部戲他把自己的螢幕初吻給了阿嬌！

看了向佐這段訪問後，不少網友就翻出了當年《前度》阿嬌和向佐的對手戲，紛紛表示：「又一次被阿嬌的顏值給震撼住了，認為《前度》裡她正處她顏值巔峰時期，而向佐的演技也十分自然！ 」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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除此之外，向佐還在採訪裡提到自己和老婆郭碧婷的感情現狀。此前曾有很多網路消息稱「向佐劈腿」、「向佐郭碧婷婚姻堪憂」等，向佐在採訪裡就提到郭碧婷為自己付出了很多，還瘋狂輸出愛妻語錄「我很愛我老婆」、「她在我心目中是最美的」、「我老婆太美了」、「美女與野獸我不介意，我就是她的野獸」、「我跟碧婷就非常恩愛」、「有了孩子我們現在就恩愛到極點了」！

雖然向佐自小習武，但他和很多動作演員一樣，身上亦是大小傷不斷，他在《無限超越班2》節目裡就曾透露，自己練武時手斷過、腰折過，脖子和背脊也曾試過嚴重錯位，就連膝蓋的半月板也切除了三分之二，全身都是傷，比起其他演員，動作演員這條路上註定是披荊斬棘的困難，也要比別人吃更多的苦。

【同場加映】盤點十位北上發展即變樣女明星 百變阿嬌大戰蛇精薛凱琪（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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