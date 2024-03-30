韓韶禧柳俊烈分手 貼「妮歌潔曼離婚圖」 韓網狂賀：分手分得好
撰文：TVBS新聞網
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柳俊烈、韓韶禧今（30日）證實分手，雖然男方在爆出戀情的2週期間中從未正面親自回應戀情，不過女方則頻頻透過部落格、Instagram開炮。
有網友注意到，今天正式公布分手之際，韓韶禧就在個人部落格上發了一張「妮歌潔曼離婚（Nicole Kidman）迷因圖」，就在明示跟男友關係告一段落。
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在媒體今天報導她跟柳俊烈分手消息的同時，韓韶禧也在個人部落格上放了妮歌潔曼與前夫湯姆克魯斯離婚，一臉解脫的經典哏圖。
而如今她確定與柳俊烈分手消息，加上這兩週以來事件鬧得沸沸揚揚，似乎也能理解韓韶禧放上這張圖的心情。
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韓韶禧這篇文章立刻在韓網發酵，不少人就說：
「真的是分得太好了」
「說分就分，果真是女漢子」
「那就不要再找惠利麻煩了吧」
「太好笑了」
「韓韶禧也暫時不要再用網路了，請經紀公司趕快搶走她的手機」
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