花間令劇情+劇評｜好評如潮4大關鍵　玩中式恐怖美學獲封陸劇黑馬

《花間令》正在熱播。這部原創古裝愛情探案劇，在前有堵截、後有追兵的情況下，穩住了陣腳，熱度持續攀高。



《花間令》在無IP加持的情況下自由書寫著劇情。青梅竹馬的戀情因為換臉和命案的介入而變得撲朔迷離，人世間最甜和最虐的情愫在江湖風雨和案件偵破中生出新的滋味。

該劇由優酷、晟喜華視、竹笛影業聯合出品，鞠婧禕、劉學義領銜主演，吳佳怡、李歌洋等主演，鄭合惠子友情出演，張睿、黑子、徐百慧、趙龍豪特別出演。晟喜華視走出了年代劇的舒適區，在古裝愛情題材上邁出堅實的一步。演員鞠婧禕、劉學義也走出了自己的舒適區，呈現出更多面的表演能力。

影視獨舌本期新劇測評，依舊從播出資料、輿情走向和文藝評論三個角度出發，鑒定這部劇的得與失。

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資料分析：

從熱度來看，《花間令》是當之無愧的「3月黑馬」。上線前，《花間令》優酷想看人數就超過了300萬，目前優酷站內在追人數已接近400萬。上線僅三天，《花間令》優酷站內熱度便突破10000，喜提優酷2024開年最快破萬劇集，連續六日摘得優酷熱度日冠殊榮。

隨後，更以屠榜之勢席捲全站，優酷站內電視劇熱度榜、寵愛劇場熱度榜、女性愛看電視劇熱度榜榜首，皆由《花間令》摘得。

《花間令》站外熱度也不容小覷。資料顯示，《花間令》正片最高市佔率16.8%，位列雲合連續劇熱播榜第一名。雲合評級S+，真正做到以A級製作成本播出S+大劇效果。

目前，《花間令》累計有效播放突破3億，抖音#花間令 話題播放超過26億，燈塔、貓眼、德塔文等協力廠商榜單上，皆高居前列。《花間令》全網曝光量累計近83億，近3000+話題熱搜席捲全網，130+熱搜熱點登頂榜單TOP1，多個話題登頂微博、抖音主榜TOP1，市場熱度可見一斑。

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觀眾回饋：

不論好評還是差評，不管是豆瓣、微博、B站，還是小紅書、抖音、優酷的用戶，都不得不承認一個事實：《花間令》的熱度值和討論度高到這個份兒上，且在《與鳳行》等大劇播出後仍堅守住了陣地，本身就體現了受眾的一種認可。

B站上有UP主打出了「《花間令》血洗B站」的標題，小紅書上的討論帖數量驚人，豆瓣還未開分，短評破1.5萬條。《花間令》上周在中國國產劇小組上演屠版，首頁十個帖子有八個與之相關。

欲戴王冠，必承其重。《花間令》受到的高關注度，使它必須直面「情緒驅動和正常評論共存」的輿論氛圍。目前看來，《花間令》的好評主要集中在四個方面：

其一，山美水美人更美。

服化道優良，沒有迷之色調，畫面屬實養眼，人物除了特定的「丑角」顏值都線上，諸多洗眼功效已足以讓它在古偶劇中勝出。

其二，中式恐怖美學上大分。奇詭豔麗的影像風格與懸疑元素適配，觀眾的追劇氛圍直接拉滿。

其三，人設帶感，敘事新穎。

人設、敘事扎實有復古感，情節推動流暢，給人的代入感很強，觸達了觀眾的追劇舒適區。換臉、換身份的設定推升戲劇衝突，不落窠臼。禾陽縣衙的輕喜群像，也令觀眾紛紛看到了接地氣的「打工人」形象，代入感滿滿。

最後，主題內涵脫虛向實，融入現實話題，引發共鳴。

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最新的「燈會殺人案」好評如潮，顧杉（陳雅熙 飾）那句「我能以女子的身份行走人間，無比暢快」在社交平臺刷屏，其思想性和現實性超出了一般的古偶劇。

從這個角度來說，人們需要逐漸適應《花間令》不走尋常路的敘事手法和主題創新，對劇本埋下的幾多深意也需慢慢體會。好在《花間令》才剛播出過半，儘管網上出現了一些爭議，但更多人被後續的懸疑線吸引。且繼續追看吧。

小作文：

「換臉雙方各自精彩」（文：無花果／休息，休息一下再審判）



一直以來，「落難千金」的人物設定在古裝劇裡並不少見，但《花間令》卻給出了一個嶄新的、令人難忘的版本。

前兩集由鄭合惠子扮演家道中落、被毀容的女主楊采薇，臉上一條長長的疤痕，衣著陳舊簡陋，目光卻流露著堅毅、沉穩和果敢。

從細節上看，楊采薇這些年是過得清苦且自知的。面對命運的捉弄，她可以忘卻前塵往事，認真做著一份最底層的收屍人的工作。

家中擺著白布蒙著的屍體，背簍裡的花和棺材上的一致，「醜八怪」的稱呼對她來說似乎習以為常。她驗屍、查案養活自己，認真負責，不卑不亢，即使淪落至此也保留著昔日裡大家閨秀的風骨。

面對縣令男主潘樾（劉學義 飾）的突然求婚，她一開始不敢接受，聲稱兩人身份早已「雲泥之別」。看到這裡，這個女主能讓人理解什麼叫「喜歡一個人喜歡的是她的靈魂」。

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當鄭合惠子版的楊采薇穿上嫁衣的那一刻，也是她退場的時候。不少觀眾都表示捨不得。

《花間令》前兩集交代了青梅竹馬的男女主即將破鏡重圓，卻遭遇離奇命案。隨之而來的是「換臉」「重生」這兩個充滿吸引力的標籤。

鞠婧禕演的是被「換臉」之後的楊采薇，前身是「惡女」上官芷，上官芷為達目的無所不用其極，反而自食惡果，讓原本的楊采薇代替她繼續活了下去。

和鄭合惠子版楊采薇一樣受到觀眾歡迎的，是鞠婧禕的首次「惡女」扮相，嬌小的鞠婧禕把心思狠毒卻不乏靈動的上官芷塑造得頗具吸引力和新鮮感。一善一惡，兩個極端，挑戰不小。

鞠婧禕版楊采薇是兩個人的結合體。她身上既有楊采薇的正氣坦然，也有模仿上官芷的古靈精怪。後期劇情以懸疑探案為核心，換臉後的楊采薇和男主潘樾相互猜疑又默默守護，兩人都是冤屈難伸、八面玲瓏的探案高手，期待看到兩人能夠攜手同行，洗清嫌疑，重歸舊好。

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「浪漫主義+現實主義的新畫風」（文：金望月／老中醫，眼花心不老）



在看到《花間令》之前，我沒想到它是這樣的畫風。「令」字輩劇集不是仙俠就是武俠。仙俠置景多玉宇瓊樓，武俠置景多世外桃源。仙俠要上演雷電交加的鬥法，武俠的打鬥也漸漸仙俠化。《花間令》不是這樣，美術、服裝、人物造型、動作設計多寫實。

主創團隊參考了魏晉時期的古籍和壁畫，亭臺樓閣的選取有古意，開場「曲水流觴」場景建立起了全劇雅致的基調，服裝造型的設計也頗有質感。在下毒和驗毒上，有中醫的醫理為依託。

在核心梗「換臉」上，基本遵循了古典武俠的「易容術」。兩個人的身份轉換牽出一場命案，但兩張臉的切換並無違和感。潘縣令到任的第一天，他手下的捕快急於獲取好感，獻上了護身符：凡有案件，不問真相，往有利於四大宗族的方向查，就是真相。

這不免讓人想起了《紅樓夢》開篇裡門子指點賈雨村的四大家族歌。男女主人公註定有愛與恨的細密纏鬥，渡盡劫波之後才能牽手。男二對女主呵護備至、忠心不二，但逃不脫無緣上位的宿命。這些愛情的戲碼，在新的江湖和公案中跳出窠臼，變出花樣。

武俠加探案，是流行的古偶劇模式。古偶劇因了濾鏡的大規模使用和劇情設定的不由分說，每每把浪漫主義搞成了兒戲感。但《花間令》通過視覺和敘事上的種種努力，形成了一種浪漫主義加現實主義新畫風，賞心悅目。

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