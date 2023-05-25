宋仲基攜新戲《禍亂》殺入康城罕見未攜眷　韓媒揭老婆消失2原因

宋仲基出道15年，主演黑幫電影《禍亂》首次闖入康城影展一種注目單元，讓他這幾天特別開心，日前更向韓媒宣告，可能會帶著老婆Katy Louise Saunders一起出席首映，但最終Katy並未現身，韓媒《OSEN》報導原因，是因為Katy再一個月就要臨盆，宋仲基與Katy都認為電影的暴力場面過多，不適合孕婦，所以最後臨時沒出席。



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不過宋仲基受訪時仍不時提到Katy，更表示：「我與妻子一起來到康城，雖然距離生產只剩下一個月的時間，但這裡的文化鼓勵孕婦多多走動，雖然我在影展，但我全部的注意力都在她身上。」另提到沒有幫小孩取胎名，但滿心期待小孩的到來：「我老婆在當演員時期來過很多次康城，但我是第一次，戲院的位置也不熟，我看著地圖，她跟我說明位置，告訴我很多關於這邊業界的文化，以訪問、派對等前輩的立場，給了我很多建言。」

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宋仲基主演《禍亂》評價不俗，一登場紅地氈便吸引無數粉絲瘋狂尖叫，他也熱情向在場觀眾揮手致意，電影首映後評價不俗，全場一千名觀眾更起立鼓掌長達4分鐘，宋仲基更在首映舞台上感動表示：「看完電影後，我覺得比我當初在劇本中感受到的情感還要深，我真的覺得我們把這部電影拍得很好。」《禍亂》講述想要擺脫地獄般現實的少年「延圭」（洪思彬飾）遇到黑幫組織的小頭目「奇根」（宋仲基飾），交織出危險、複雜的層層關係。

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宋仲基早在去年誇讚自己極愛的小成本電影《禍亂》的劇本，更主動表示不收錢也想演，更值得關注的是，《禍亂》的主戲其實大多在另一男主角洪思彬身上，不過他前一天接受韓媒《MAXMOVIE》訪問，提到自己原本就沒有一定要演主角，只要是好故事，演什麼角色都可以，更說原本在看到劇本後很想投資，但又覺得公司可能不答應，才決定以不領片酬的形式協助拍攝，最後結果也非常令他滿意，而他心情極好，更開玩笑說：「沒收片酬這麼值得成為新聞話題嗎？你們能去掉『無片酬』這3個字嗎？」幽默表示請不要過度強調這個字眼：「因為我即將要有小孩，將會成為一個爸爸了，接下來還要更努力工作賺錢呢。」

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