宋仲基索妻再洩「孕肚照」情侶裝現身婚禮　一個甜蜜舉動羨煞旁人

宋仲基日前宣布和英國女友Katy Louise Saunders登記結婚，同時宣佈兩人有了愛的結晶，相關訊息保密到家。2人去年12月一同去印度參加婚禮，當時的合照近日流出，原來Katy Louise Saunders早就大方展露過孕肚。



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宋仲基被大陸網友在印度婚禮上巧遇合照，照片一貼出引起熱議，當時不少人好奇他身邊有沒有帶女友，不過原PO都沒回應。照片中宋仲基穿著白色西裝大方和眾人合照，還和初次見面的賓客侃侃而談，聊著自己之後要去新加坡宣傳主演戲劇《財閥家的小兒子》，傳言中他是和Katy Louise Saunders一同到印度出席她表妹的婚禮，不過事實並非如此。

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當天巧遇宋仲基的網友最近再發文透露，原來Katy Louise Saunders嫂子的哥哥是當天的新郎，宋仲基隔著這麼遠的關係也愛相隨到印度陪Katy觀禮，可見感情濃烈。該網友也Po出當天宋仲基和Katy Louise Saunders的合照，表示因為這幾天宋仲基宣佈登記結婚，才終於可以放出照片，並稱兩人在現場一直同進同出，別人一旦問起，宋仲基和Katy Louise Saunders也都大方承認是男女朋友。

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而先前流出的照片中，有一張宋仲基站著、一旁綠裙女子挺著孕肚的畫面，當時兩人關係還沒上檯面，又站得比較遠，女子的臉還刻意用圖片遮住，沒引起特別注意。而今與釋出的合照一對比，便可發現該女就是Katy，也意外讓孕肚曝光。

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