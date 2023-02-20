宋仲基再婚後IG首PO甜曬「嘟嘴索吻照」新婚日常閃盲網民：好有愛

宋仲基與宋慧喬離婚4年，今年1月底爆出再婚，同時也宣布當爸爸，近日更是與懷有身孕的妻子Katy Louise Saunders（台譯：凱蒂露易斯桑德斯）高調現身機場，還帶上愛犬一同飛往匈牙利拍戲，也是宋仲基全家福首次曝光。而許久沒有更新IG的宋仲基，2月19日分享在海外的悠閒時光，雖然愛妻未入鏡，但照片以「妻子視角」拍攝，超甜蜜日常也閃瞎大批粉絲。



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宋仲基2月19日更新IG，也是再婚後首度發文，他曬出在匈牙利的日常生活，只見他抱著愛犬享受休閒時光，更是嘟起嘴親吻狗狗；更讓人注意的是，該照片的掌鏡人雖然沒有入鏡，但這趟匈牙利工作之旅，妻子Katy Louise Saunders一路陪同，讓粉絲紛紛猜測，掌鏡者就是宋仲基的愛妻。

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宋仲基夫妻兩人為了電影《My name is Loh Kiwan》飛往匈牙利，因Katy Louise Saunders懷有身孕，外界原先皆猜測會留在韓國待產，沒想到，夫妻倆2月16日高調現身仁川機場，Katy Louise Saunders甚至把愛犬一同帶出國，「一家四口」立刻受到高度關注。而前妻宋慧喬同樣工作滿檔，所主演的《黑暗榮耀》屢屢創下新紀錄，熱門話題不斷，3月也即將推出下半部，令劇迷期待不已。

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