宋仲基娶英國索妻兼榮升爸爸　新戲不避嫌熱戀「小11歲嫩星」

【宋仲基】最近再婚、做爸爸爸，喜事不斷的韓國男神宋仲基，近年來的作品都屢創佳績，包含在Netflix全球上線的電影《勝利號》、劇集《黑道律師文森佐》都好評不斷，Netflix 7號隆重宣布由宋仲基領銜主演的電影《My name is Loh Kiwan》（暫譯：《路基完》）卡士確認，實力派演員趙漢哲、金成鈴、李壹花等人也確定演出，而宋仲基將和26歲「怪物新人」崔成恩命運般相遇後意外相愛，將在Netflix獨家上線。



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該電影改編自韓國作家趙海珍的長篇小說《遇見路基完》，劇情描述偷渡到比利時的脫北者「路基完」為得到唯一的希望「難民」地位的認可，拼死活下去而展開了生死搏鬥，卻因為一場命運般的相遇，意外愛上了出生在比利時的前韓國射擊選手、已失去活下去希望的「瑪麗」，狀況極端的兩人從相識到分離婉如史詩般的愛情故事。

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導演金熙珍曾以電影《校外教學》在全州國際電影節上亮相，並在首爾獨立電影節、韓亞國際短片電影節上獲得最佳影片獎，而女星崔成恩因在戲劇《怪物》裡的精湛演技，被譽為「怪物新人」，並在《魔幻之音》展現能唱能演的實力獲得全球影迷關注，許多影迷都相當期待他與男神宋仲基會擦出什麼火花。《My name is Loh Kiwan》將透過Netflix於全球190國獨家上線。

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