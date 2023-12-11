楊丞琳失言恐觸法　陸媒更怒斥說話大腦像剛出道：別把無心當藉口

歌手楊丞琳9日在河南鄭州演唱會與台下歌迷互動，脫口說：「河南人不可以這樣子啦，你們有些名聲了欸！你們知道吧？愛騙人的事情，不要騙我。」她隔日發文道歉稱是玩笑話，然而官方接獲民眾投訴，表態介入調查，河南當地媒體喊話「別把無心當藉口」。



楊丞琳道歉文：「我要為鄭州演唱會上那個冒犯並沒有禮貌的玩笑道歉，對不起。的確是我的不對，我非常願意也應當接受大家及時的指正和批評。再次跟因為我而受到困擾的人鄭重道歉。​」但疑似再觸怒河南人。據河南廣電集團旗下媒體《大象新聞》報導，以《楊丞琳一句『玩笑』引眾怒，公眾人物別拿『無心』當藉口》為題，稱楊丞琳在鄭州演唱會現場與歌迷互動時說「河南人愛騙人」，現場能感受到當事人當下是用開玩笑語氣與歌迷互動，似乎是想玩梗活躍氣氛，「但作為公眾人物，開這種『地域黑』的玩笑並不好笑」。

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報導稱楊丞琳雖然已經發文道歉，但是引發的討論以及地域黑的謾罵攻擊並未停止，而這些都要河南人承受。「地域黑」是大陸用語，有地域歧視、抹黑之意。河南媒體的記者當時就在演唱會現場，親耳聽到楊丞琳發言，火速問台下觀眾感受，觀眾表示第一時間一起笑，但過後會感到不舒服，「特別是那句『你們已經有一些名聲欸，你們知道吧』」，一名男觀眾表示，楊丞琳唱功成熟，但聽她說話「感覺還是剛出道時的大腦，這麼不合適的玩笑竟然在演唱會上說，而且是在鄭州。」報導評論楊丞琳入行已經23年，再用無心、玩笑的理由似乎說不過去。

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有網友質疑楊丞琳失言疑似觸碰大陸法令《治安管理處罰法》，第34條（三）製作、傳播、宣揚、散布有損中華民族精神、傷害中華民族感情的物品或者言論，會被視為觸法。發生觸法行為者，處5日以上10日以下拘留或者1000人民幣=以上3000人民幣以下罰款，情節較重的，處10日以上15日以下拘留，可併處5000人民幣以下罰款。加上河南媒體公開評論楊丞琳道歉文，要求相關熱搜詞條不該散播，事件越滾越大。

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