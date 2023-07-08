黑人陳建州性騷擾再+1　曾邀黑澀會DJ妖嬌陪睡　挺大牙願出庭作證

陳建州（黑人）日前捲入性騷擾事件，除了遭大牙、郭源元等人指控，黑澀會美眉之一DJ妖嬌，日前受訪也透露多年前曾遭黑人騷擾，表示有天晚上突然接到黑人來電，稱和其他藝人在高雄福華大飯店，問妖嬌要不要來聊個天，沒有戒心的她就去了。



沒想到最後問她要不要留下來一起睡，「妳看我這邊床那麼大！可以睡這裡啊！」，幸好最後趕緊逃離房間，昨（7）日她登上高雄啤酒音樂節舞台擔任DJ，首度接受媒體訪問，她喊話黑人可以好好處理，現在完全沒有任何聯絡。

前黑澀會美眉成員DJ妖嬌，擁火辣好身材，斥黑人基本上是裝死狀態。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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妖嬌擁有火辣好身材，配合高雄炎熱的天氣，她也不藏私，穿上火紅的挖洞小可愛，下半身則透絲黑色長褲，直接看到]裡面的黑色丁字褲，露出兩顆渾圓的屁股蛋，她害羞表示高雄實在太露，「對我來說這不是丁字褲，本來想要穿丁字褲，但被老公擋下來」，她笑說老公看她太誇張，會擋一下，至於胸前已經放棄。

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被問到黑人有無道歉，他直言：「可能他忘記當時的狀態，我覺得啦，我記得很清楚，是的確有發生過，希望他可以好好處理一下。」也坦言黑人沒有主動聯繫，透過朋友也沒有，基本上是裝死狀態。至於有沒有跟大牙聯絡？她表示沒有聯絡，不過如果大牙需要，她可以幫忙作證，畢竟這就是事實，講了100次還是事實。另外，妖嬌連續三天都會在高雄啤酒音樂節放音樂，睽違3年舉辦的啤酒節，三天總共吸引超過6萬人入場，預計將高雄帶入超過上億觀光財。

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