黑人陳建州「撲床硬上大牙」貝童彤一早知　揭更多內情：非常心疼

大牙（周宜霈）今天以破釜沉舟之勢發文指控黑人陳建州曾對她伸出狼爪，無奈十幾年前事發突然，她並未留下實質證據，隨後爆料內容也遭黑人全盤否認。



【懶人包】大牙周宜霈指控黑人陳建州性騷擾「完整過程」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

曾是《我愛黑澀會》美眉的貝童彤人在外國錄製節目《飢餓遊戲》，但她義氣相挺，第一時間透過經紀人回應表示：「多年前就已經知道此事，身為大牙的好姐妹，真的非常心疼她要背著這個傷痛十幾年。希望多年後的當事人能夠正視自己的行為，從錯誤中反省改正。也希望社會大眾以此警惕，保護自己，尊重他人。」

目前她也是第一個發聲站在大牙身邊的黑澀會美眉，現在隨著黑人否認，當年的美眉們成為關鍵，會如何表態就要看各人決定。

【圖輯】點圖放大看更多貝童彤靚相👇👇👇

+ 21

延伸閱讀：

大牙遭黑人陳建州推倒在床 老公怒回：欺負妳我一定欺負他

「黑白配」童話破滅！黑人對大牙出手：范范不愛這種事

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】