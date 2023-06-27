黑人陳建州「撲床硬上大牙」貝童彤一早知 揭更多內情：非常心疼
撰文：聯合新聞網
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大牙（周宜霈）今天以破釜沉舟之勢發文指控黑人陳建州曾對她伸出狼爪，無奈十幾年前事發突然，她並未留下實質證據，隨後爆料內容也遭黑人全盤否認。
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曾是《我愛黑澀會》美眉的貝童彤人在外國錄製節目《飢餓遊戲》，但她義氣相挺，第一時間透過經紀人回應表示：「多年前就已經知道此事，身為大牙的好姐妹，真的非常心疼她要背著這個傷痛十幾年。希望多年後的當事人能夠正視自己的行為，從錯誤中反省改正。也希望社會大眾以此警惕，保護自己，尊重他人。」
目前她也是第一個發聲站在大牙身邊的黑澀會美眉，現在隨著黑人否認，當年的美眉們成為關鍵，會如何表態就要看各人決定。
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對於黑人被指企圖侵大牙，丫頭詹子晴的回應是？
詹子晴表示不是當事人，所以難去回應什麼：「不想讓民眾覺得在蹭，就不方便多說太多。」不過她看見大牙的貼文相當不捨：「很心疼大牙要面對這樣的事…【點擊連結了解】