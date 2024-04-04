不知悔改！黃子佼出院後19天即再買片　更被爆為偷拍論壇高級會員

台灣藝人黃子佼於2023年捲入性騷風波，遭控涉嫌強制猥褻及違反毒品、兒少性剝削防制條例等罪。因查無黃有強拍攝影像事證，且他已與對方和解，因此獲不起訴。但檢方還查出黃子佼持有7部未成年性影像，依涉嫌兒童及少年性剝削防制條例，處分緩起訴。消息傳出後，遭網民質疑「毫無悔意」。



根據《ETtoday》報道，檢方調查，黃子佼的4TB隨身硬碟，其中有上百部少女色情影像，影片中有7部女主角未成年。對此，黃子佼坦言不諱，他表示影片是在全台最大情色論壇「創意私房」購得，從2013年2月12日註冊帳號，自2017年8月8日起，到2023年7月8日為止都有在網站購買影片。「創意私房論壇」來自美國網域，專門販售偷拍影片及照片給付費會員，會員以「圖幣」購買影像，一部影片約10元人民幣到上百元不等，還有分等級會員購入影片，其中大多會員會透過集資方式購買，口袋相當深的黃子佼則是獨資購入，還引起了站長「老馬」關注，兩人甚至會以站內信溝通聯繫。

消息傳出後，就有網民整理了黃子佼去年遭爆涉嫌性騷擾的時間序，發現在事件爆發後他直播自殘送醫治療，19天後他又上論壇購買影片，質疑他毫無悔意。對此，黃子佼助理表示「公司目前沒有回應。」

台灣時代力量前立委王婉諭昨晚在臉書發文痛斥黃子佼，她說，該色情網站《創意私房》，是她在2021年接到陳情並告發後，近日終於被大量起訴的犯罪集團。

王婉諭還點名黃子佼，不只是這個論壇近萬會員的其中一名，且在性侵案遭踢爆後還繼續購買。「該集團將違法偷拍、轉傳的影片整理後以會員制方式經營牟利，把他人的痛苦轉化自己的盈利」。

王婉諭說，離譜的是，她還在部分媒體平台看到有人回應：「他（指黃子佼）只是花錢購買，又沒有轉傳、販售，還好吧？」她反擊一點都不好，「絕大多數的受害者，都是在不知情的狀況下被拍攝，完全沒有同意自己的私密影像被這樣轉傳、販售。然而，他們卻要活在一輩子被窺探、騷擾，甚至是被威脅的恐懼中。」

王婉諭認為，即便犯罪集團被偵破，也無法保證這些影像就此消失，甚至可能早已散播到網路各處，「這樣的不安全感，將會繼續跟著這些無辜的受害者，請不要再助長這樣的惡意滋長。」

王婉諭更怒斥黃子佼，作為公眾人物，「不只是做了最惡劣的示範，更成為了這個犯罪產業鍊的一環。」

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