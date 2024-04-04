MeToo後未知衰？黃子佼爆仍買大量性影像　包括未成年少女偷拍片

台灣藝人黃子佼被控性侵，案件最終以和解落幕，但近期又爆出檢警搜索時查出他持有大量性影像，其中還有7部影片少女為未成年，而網民看到他於論壇購買性影像的最後時間為去年7月，已是爆發MeToo事件之後，直轟他不知悔改、垃圾。



台灣旅法網紅Zofia去年6月控訴黃子佼性騷，她看到黃子購買性影像新聞後發文，指黃子佼不僅是論壇會員，「而且他是高級會員」，Zofia表示「裡面的影片都是被偷拍的！那些未成年少女的也是！它們都是別人的女兒啊！」，還特別標出會員說明內容，直言：「噁心的令人無法呼吸」。

而有「財經網美」之稱的胡采蘋於4月3日也於Facebook專頁分享黃子佼的新聞，指他在MeToo事件被控性剝削後，在自殘出院後，還繼續去偷拍未成年少女性愛影片的網站買影片看，直轟他：垃圾。

【懶人包】黃子佼性騷擾懶人包「拖大量藝人落水玉石俱焚」這個香港男星亦中招（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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