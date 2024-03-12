把元氣獻給天上的鳥山老師 玩家在《七龍珠 異戰 2》齊做這動作
撰文：COOL潮流生活網
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這回又給把我們給整破防了…！創作出《怪博士與機器娃娃》和《七龍珠》以及對於遊戲產業有極大貢獻的鳥山明老師已在 2024 年 3 月 1 日先行離開粉絲前往天界去修練了，但他帶給這個世界的精神卻是永遠常在的。
近日不管是漫畫界、體壇甚至是遊戲圈都做分別做出向鳥山老師致敬的事物。
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除了遊戲以外，體壇也紛紛哀悼這位傳奇人物，法甲聯賽的「Ligue 1」在 X（舊稱推特）上發布曾在球場上出現的神龍與龍珠照片。
NBA 費城 76 人當家中鋒 Joel Embiid 也在 X 上哀悼老師的離去。
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