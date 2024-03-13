鳥山明去世｜龍珠10位人氣角色排行榜　魔人布歐力壓比達排第2

日本經典少年漫畫《龍珠》（ドラゴンボール／DRAGON BALL）的作者鳥山明於8日傳出逝世消息，《龍珠》系列官方網站發出公告，表示鳥山明已於1日因急性顱內出血病逝，享壽68歲，許多動漫迷們都感到不捨與惋惜。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出其代表作《龍珠》系列的10大人氣角色，回憶經典的同時，也感謝老師所留下的美好故事。



悟空、悟飯、菲利、杜拉格斯、布歐……這些角色們，是否也佔據了你的童年呢？即便在長大後，《龍珠》也依然帶給許多人力量，改編、續作、電影版及相關周邊更是熱銷不斷，成為現象級的作品。在這部經典中，你最喜歡哪個角色呢？快來看看他有沒有上榜吧！

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DV小學堂：你聽過《IQ博士》嗎？



你的童年裡有《IQ博士》嗎？你知道這也是出自鳥山明老師的作品嗎？早在《龍珠》之前，鳥山明其實就以《IQ博士》在漫畫界嶄露頭角，這部作品後來也改編成動畫，主角「則卷小雲」是許多人小時候的回憶，很多人更熟悉的名字可能是「丁小雨」，此為早期的譯名。此外，則卷小雲其實也曾經出現在《龍珠》當中，甚至曾經幫助過悟空對抗過邪惡勢力喔！後續兩人也曾經再次相遇，是作品中的一個可愛小彩蛋。

《龍珠》角色網路聲量Top 10



NO. 10 笛子魔童

笛子魔童為笛子大魔王的兒子，為了向悟空報殺父之仇而以「魔少年」的身分參加第23回天下第一武道會，以打倒同樣參戰的悟空為目標。不過原先抱持著復仇心態的笛子魔童，卻在和悟空一行人接觸的過程中受到影響，也漸漸改邪歸正，成為悟空的同伴之一。

後期笛子魔童和天神合體，實力大增，並擁有必殺技「魔貫光殺炮」，為了讓笛子魔童能使用絕招殺掉拿迪斯，悟空選擇犧牲自己，而笛子魔童也親自訓練悟空的兒子悟飯，兩人的師徒情誼是不少人最喜歡的地方，網民們紛紛表示：「笛子魔童真的是好父親」、「史上最佳保母」。

NO. 9 黑悟空

黑悟空為《龍珠超》在未來世界出現的敵人，外貌和悟空非常相似，其真實身分為後現代世界的界王神扎馬斯。在另一個時空中，實習界王神扎馬斯成功弒師，搶奪「波特拉耳環」及「時空戒指」，並使用超級龍珠和悟空交換身體，成為黑悟空。

為了執行「人類歸零計畫」（人間0計画），黑悟空消滅了許多星球的人，同時殺掉全宇宙的界王神。黑悟空性格高傲自負，思想絕對，總是以凌駕於萬物之上的姿態審視著人類，蔑視一切的態度讓許多人印象深刻，也有不少網民認為黑悟空是《龍珠》系列裡「最帥的角色」。

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NO. 8 杜拉格斯

杜拉格斯為撒亞人王子比達和地球科學家莊子的兒子，是保衛地球的Z戰士之一。在《龍珠》系列中，為了拯救未來，杜拉格斯乘坐母親發明的時光機回到過去，總空出現在4個不同的時空中，阻止人造人穿越時空回到過去，也將未來的心臟病特效藥透過母親轉交給悟空。

在斯路遊戲（武道大會）結束後，杜拉格斯回到原本的時空，除了解決掉人造人之外，也揭穿了的斯路想利用時光機回到過去的企圖，同時殺掉斯路，讓世界恢復和平。帥氣的杜拉格斯也是許多人最喜歡的角色，「小時候覺得杜拉格斯超帥，電玩都要選他」。

NO. 7 布洛尼

布洛尼為喜歡殺戮的「傳說中的超級撒亞人」倖存者，是《龍珠》動畫劇場版中的原創角色。只懂得破壞的布洛尼力量遠高於比達星的其他撒亞人，一出生就擁有一萬戰鬥力，也因為戰鬥太高而和父親一同被比達王流放。

天生性格殘暴、好戰的布洛尼，壓倒性的實力就連悟空、悟飯、比達、杜拉格斯、笛子魔童等人聯手都無法對付。在劇場版登場後，布洛尼獲得超高人氣，原作者鳥山明更親自重製該劇場版，布洛尼絕對的戰力震撼許多網民，「小時候看到布洛尼真的怕爆」、「絕望程度歷代最強」。

NO. 6 菲利

菲利為《龍珠》中最主要的反派角色，擁有「宇宙帝王」的稱號，帶著與生俱來的強大戰鬥力和進化變身能力，性格兇殘狡詐的他毀滅了撒亞人的比達行星，並且試圖透過龍珠實現長生不老。

在故事中，菲利有多種形態，他來到地球之後便被杜拉格斯殺死，並且和自己的手下一起下了地獄。在《龍珠超》的宇宙生存篇中，菲利和悟空合作擊敗慈嶺，也因此立下功勞，被破壞神比路斯賦予復活的獎勵。這段劇情也讓許多網民印象深刻：「在最後跟悟空一起打慈嶺，雙雄連手出擊定勝負，根本就是名場面。」

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NO. 5 孫悟飯

悟飯為悟空和芝芝的長子，被悟空以養父的名字來命名。悟飯雖然自出生就擁有強大的力量和潛力，但並不像父親悟空一樣好戰，在母親的指點之下勤奮學習，夢想是成為一名學者。雖然性格善良不喜歡戰鬥，不過在憤怒時也能發揮強大的力量。

在悟空前往陰間修練時，悟飯拜笛子魔童為師，在其指導之下學習武功，兩人之間深厚的情誼是不少粉絲在《龍珠》系列作品中最喜歡的部分。悟飯曾參與與菲利的戰鬥，之後也曾數次變成超級撒亞人2，許多網民高度認可他的實力，「悟飯一直（潛力）最強」。

NO. 4 神龍

在《龍珠》中，神龍為收集到7顆龍珠後方可召喚的神明。只要集齊7顆龍珠後唸出咒語，就可以召喚出神龍並且向其許願，在願望實現後，7顆龍珠會自動飛散，化作石頭，一年後才可以再度使用。原先一次最多只能實現1個願望，在天天成為新神後，轉為一次可以實現3個願望。

集齊龍珠向龍神許願，這大概是所有喜歡《龍珠》的人都曾經有過的夢想。在鳥山明老師傳出逝世消息後，《火影忍者》作者岸本齊史在弔唁文感嘆：「如果我能向神龍許一個願望就好了……對不起……這或許是很任性的要求吧。」

NO. 3 比達

比達為比達行星的撒亞人王子，曾經效力於菲利，為了搶奪龍珠實現永生的願望，比達和拿帕一同來到地球，在初次登場是一名侵略者。不過被悟空等人聯手擊敗後，比達就以超越悟空為目標留在地球，受到悟空等人的影響，漸漸改邪歸正，成為重要角色之一。

起初只是為了超越悟空留下，不過後來比達在此有了家人，也漸漸愛上這個地方，之更多次和悟空一同保護地球。在與魔人布歐一戰中，為了保護地球比達甚至決定與其同歸於盡，前後的轉變吸引到許多粉絲，網民紛紛表示「男子漢的帥」、「直接昇華成最受歡迎的角色」。

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NO. 2 魔人布歐

魔人布歐是由邪惡魔導士比比迪喚醒的反派角色，擁有無限的再生能力，只有還有一個細胞未被消滅都可以再生，也可以將別人吸收，成為自己身體的一部分。最初的布歐性格兇殘，被撒旦先生感化後體內的邪惡部分被逼出，化身為邪惡（瘦布歐）及善良（肥布歐）兩個布歐。

不過邪惡布歐先後吸收了善良布歐、悟飯、悟天格斯、笛子魔童等人，之後甚至還將地球毀滅，最後悟空透過神龍許願，復活地球上的人並收集能量製造元氣彈，才成功將其消滅。除了能力外，布歐的外型其實也備受網民討論，「小時候比較喜歡瘦布歐」、「一直都是喜歡肥布歐」、「肥布歐可愛」。

NO. 1 孫悟空

孫悟空為來自比達行星、原名「格古洛」的撒亞人，這個名字源自於日文的「胡蘿蔔」（キャロット, Carrot），以下級戰士的身分被送往地球，並被武道家孫悟飯收養，在悟飯逝世後便獨自生活。某日結識莊子後，因而踏上了尋找龍珠的旅程，在過程中為了變得更強不斷刻苦修行。

性格坦率又認真的悟空，是許多人最喜歡的角色，在戰鬥中即使面對惡人，也不會輕取他人性命。鳥山明曾表示，悟空戰鬥最大的理由，其實都出自於想要「變得更強」，這樣的特質以及在過程中的不斷成長，也深深吸引著讀者：「他很有擔當、很勇敢」、「一路以來越來越厲害，還很正義」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年03月09日至2023年03月07日，共3年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『《七龍珠》人氣角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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