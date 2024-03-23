葬送的芙莉蓮｜2024年13部動畫推薦　必睇鳥山明遺作龍珠DAIMA

還在思考今年要追什麼動畫嗎？別擔心今年各大動畫公司都開始陸續推出強檔大作，除了去年底到現在話題不斷的《葬送的芙莉蓮》和今年眾所期盼的鳥山明老師遺作《龍珠DAIMA》之外，今年還有哪些動畫作品值得期待！



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一、《葬送的芙莉蓮》

曾獲得多項漫畫大獎，播出後也大獲好評的《葬送的芙利蓮》不走俗套，從冒險結束、凱旋歸國之後故事才正式開始。時間迅速來到五十年後，對身為精靈芙莉蓮來說這是一轉眼的時光，但當她回到故土，同伴欣梅爾早已是白髮老者，不久後便與世長辭，不擅於理解情感的芙莉蓮這才終於流下眼淚，後悔自己沒有在人類短暫的生命中多了解身旁的夥伴，而她也決定汲取教訓，重新踏上新的旅程。

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二、《我的英雄學院第七季》

預計將在今年春季開播的《我的英雄學院第七季》前陣子釋出視覺圖，主角們眺望遠方的樣貌，為即將展開的最終決戰增添了嚴肅的氛圍。本季將會正式迎接最後的大決戰，一路跟到現在的我英粉們，就讓我們一起見證這趟旅程到最後！

三、《龍珠DAIMA》

鳥山明老師雖然已經逝世，但他還是有許多作品即將問世，2024年秋季即將發布40週年紀念動畫《龍珠DAIMA》講述受到魔導師的影響，全地球人包含悟空和他的夥伴們都變小了，因此他們為了解決事件悟空將與夥伴們前往未知的宇宙冒險的故事。

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四、《鬼滅之刃：柱訓練篇》

超人氣動畫《鬼滅之刃》繼2月推出的電影版後，第四季也將於春季回歸！《鬼滅之刃：柱訓練篇》主軸講述著由「柱」所主持的特別訓練，除描寫鬼殺隊員們的艱苦特訓過程，同時也象徵鬼殺隊與鬼舞辻無慘的正面對決即將展開。精心製作再度讓人驚艷。

五、《小市民系列》

由《冰菓》原作者米澤穗信的系列作品《春天的草莓餡餅事件》和《夏天的熱帶果凍事件》將在今年夏季被改編成電視動畫《小市民》劇情維持了校園推理日常的調性，將青春感與日常生活的謎題漂亮結合在一起的有趣故事，或許又會再掀起一波推理熱潮。

六、《怪獸8號》

本季最熱血新番《怪獸8號》在網路連載初期就奪下驚人的瀏覽紀錄。故事描述著經立志成為防衛隊員，如今卻是在怪獸專門清潔業工作直到某天，主角被某種神秘的生物附身，變身成了怪物，進而負責討伐怪獸，本作在宣布動畫化後，更是讓原作粉絲們充滿期待。

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七、《驀然回首》

被譽為精神不正常的漫畫家藤本樹最正長作品《暮然回首》。故事從兩位擅長畫漫畫的小學生開始描述，一名四年級學生藤野，她在學生報上發表了一系列四格漫畫得到好評。某天碰上了擁有超強畫功的京本，藤野便將對方視為競爭對象，且一度因對方而放棄夢想，不過這一切都在京本大方稱讚藤野後，讓藤野重拾對畫畫的熱情，兩個女孩的命運被聯繫起來，一個震撼人心的成長故事就此展開。

八、《為美好的世界獻上祝福！》第三季

《為美好的世界獻上祝福！》故事講述廢到無藥可救的繭居族佐藤和真，轉生到了跟RPG遊戲畫面一模一樣的異世界，與作為特別附贈品一起同行、智商下線的女神阿克婭展開冒險，引發接二連三的問題！睽違八年，第三季確定於2024年放送，四人即將再度踏上新的旅途。

九、《膽大黨》

荒誕的劇情和與眾不同的風格被日本網友預定為下一部神作的《膽大黨》講述著認為幽靈存在但不相信外星人存在的綾瀨桃。以及班上有一個相信外星人存在但不相信幽靈存在的超自然宅高倉健。兩人為了證明自己才是唯一正解，而開啟的意外之旅。

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十、《我推的孩子》第二季

以「在演藝圈裡，謊言就是武器。」作為故事主軸，《我推的孩子》講述兩位男女主角轉生為自己偶像「星野愛」的雙胞胎孩子「阿奎亞」和「露比」，卻擁有前世記憶，並展開的演藝圈爭鬥劇掀起一波風潮。在去年底時官方也正式宣布動畫第二季將於2024開始播映，故事將繼續呈現演藝圈的辛酸血淚，和圍繞在另外兩位女主角身上，究竟阿奎亞會如何選擇，就等大家親自揭曉！

十一、《迷宮飯》

故事講述了萊歐斯一行人進入迷宮深處後遭遇巨龍襲擊，妹妹被巨龍吃掉且失去了所有金錢和糧食。為了繼續挑戰迷宮，他們必須解決糧食問題，於是萊歐斯提出了一個驚人的想法吃魔物！本片透過以魔物為食，進一步了解魔物生態和層層推進，救回尚未消化完畢的妹妹。

十二、《我獨自升級》

改編超人氣同名韓國漫畫《我獨自升級》故事背景設定一座連結異世界和現實的傳送門出現，部分的人類覺醒依照等級成為「獵人」。主角成振宇作為全韓國等級最低的獵人，在某次因緣際會下意外開掛，可以透過解決任務的方式獲取升級機會，本劇即在主角從落魄獵人一路蛻變成頂尖高手中展開，也借此揭開異世界的秘密。

十三、《肌肉魔法使 - MASHLE-》 第二季

不會使用魔法，卻練就一身肌肉的馬修，為了自己跟養父能夠平安生活，以成為神覺者為目標進入伊斯頓魔法學院就讀。第二季的搞笑場景再搭配上魔性片頭曲讓它在網路上迅速爆紅，劇情著重在神覺者選拔比賽和不明勢力「純粹的根源」，詳細內容，還有待各位揭曉！

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