不夠善良的我們｜劇情+3大賣點懶人包　林依晨顛覆形象做最強小三

金鐘編劇徐譽庭，最新擔任編導的劇《不夠善良的我們》，集結林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東等超強卡司，在開播後就受到網友們熱議，在《網路溫度計DailyView》台劇口碑聲量排名排行第四名，今天就跟著《網路溫度計DailyView》一起來看看《不夠善良的我們》的必看亮點吧！



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《不夠善良的我們》劇情介紹

《不夠善良的我們》是徐譽庭編導合一的新作品。全劇從面臨四十不惑的人妻簡慶芬（林依晨 飾）和Rebecca（許瑋甯 飾）因為一次撞衫事件展開，劇中簡慶芬有個體貼的老公何瑞之（賀軍翔 飾）以及聽話九歲兒子的幸福家庭，日子別無所求但了無新意，需要一點目標來尋求刺激。

簡慶芬倒了杯紅酒想起過去剛出社會時，同事張怡靜Rebecca（許瑋甯 飾）一直是她的假想敵，兩人不僅喜歡的男人是同一類型，生日同一天，兩人還經常「撞衫」，更是糾纏彼此12年的情敵。止不住好奇的她立刻上網搜尋，發現Rebecca生活自在、男友還比她年輕，簡慶芬對此感到很不甘心，這場人生的勝負她必須得贏！

藉雙女主的情節安排隱喻著「在跑道上一路往前的我們，雖專心看著前方，但當我們察覺旁邊越過的黑影時，卻總是忍不住望向另一個跑道的敵人，有時她激勵我們更加賣力，有時我們也因分心而絆倒自己」。

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徐譽庭自編自導

《不夠善良的我們》徐譽庭花費了整整一年的時間，才完成這八小時的劇本，在尋找導演人選時，曾一度找上《俗女養成記》的導演嚴藝文，但嚴藝文導演當時哀嚎表示：「姐啊，我真的不敢導你的劇本，太難了啦！」，最後徐譽庭在公視高層的遊說下，才決定親自上陣擔任導演。

林依晨、許瑋甯雙女主出演

林依晨和許瑋甯在18年前曾合作過《惡作劇之吻》，許瑋甯陸續演出了《誰是被害者》、《第9節課》、《麻醉風暴2》和《我的男孩》等作品，演技備受肯定，兩人睽違多時再演對手戲，引起網友熱烈討論。而林依晨和導演徐譽庭，也是繼12年前《我可能不會愛你》後再度合作。

除此之外，劉若英、視后蔡淑臻，以及四分衛阿山、導演許智彥、9m88、夏靖庭、安心亞等人也都客串出演。

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蔡健雅為戲創作6首新歌

《不夠善良的我們》邀請到金曲歌后蔡健雅為戲創作6首全新歌曲，也是蔡健雅首度跨足影劇配樂設計的領域，蔡健雅花費了八週的時間，和導演研究每一集劇本、與導演開音樂會議、針對每一場的影像仔細討論，最後替四位主角量身打造專屬歌曲，並創作出片頭曲、片尾曲以及全劇的配樂。

其中一首插曲〈芬蘭距離〉靈感來自某次蔡健雅在徐譽庭家開完讀本會議後，晚餐閒聊之間，徐譽庭聊到隱藏的社恐性格，並分享了芬蘭人的特殊習慣。蔡健雅聽完對應到疫情期間人們被迫保持距離生活，靈感大爆發，回家後僅花費5分鐘就創作出歌曲。

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