不夠善良的我們｜豆瓣9.0分獲陸網一致好評　柯震東獲讚太可愛

賀軍翔與許瑋甯在《不夠善良的我們》中一度論及婚嫁，最終卻分手的原因將揭曉，飾演許瑋甯哥哥的柯宇綸也現身，導演徐譽庭透露，在撰寫劇本時就以他為「形」，而柯宇綸第一次聽到角色的背景故事，坐在現場的他漸漸就從柯宇綸變成了「張哥」的狀態，讓徐譽庭驚喜不已。



跟導演討論過角色職業後，柯宇綸竟偷偷的應徵了餐飲外送員的工作來完備角色作業，果然經由他的詮釋，這個總是替妹妹製造麻煩的哥哥，讓第一次合作的妹妹許瑋甯，在每次對完戲後總忍不住含淚讚嘆：「好喜歡我哥喔！」

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而被觀眾大讚「太可愛」的柯震東，在第4集預告中將向許瑋甯真摯告白：「你流落街頭的時候，我會去幫你送便當。」充分表現了理科男孩雖然務實但「有夠不浪漫」的特質，讓觀者又好笑又感動。

《不夠善良的我們》豆瓣9.0分獲陸網一致好評。（截圖）

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