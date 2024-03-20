阮經天11套代表作逐個數：周處除三害、命中注定我愛你、鬼吹燈…

阮經天從模特兒出道到螢幕上的風雲人物，他的魅力不僅在於那張讓人難以忘懷的帥臉，更在於他多變的演技與深情的眼神。從《命中注定我愛你》的浪漫到《艋舺》的狂野，阮經天展現了演員的多面性，最近更是憑藉著《周處除三害》再次讓觀眾認識他，接下來就讓我們一起走進阮經天的世界，精選出10部必看的影劇佳作，每一部都是觀眾心中的經典，見證了他的精彩經歷與不凡成就。



【圖輯】點圖放大看「阮經天11套代表作」👇👇👇

+ 39

阮經天必看影劇1.《周處除三害》

《周處除三害》展現了阮經天前所未見的演技挑戰，他飾演的陳桂林角色充滿狂野與絕望，為了登上通緝榜首位展開了一連串瘋狂的追殺。這部影片以其緊湊的劇情、激烈的動作場面和阮經天深入人心的演出，贏得了觀眾和影評人的一致好評。其中，「三害不除，何樂之有？」這句台詞深刻地反映了主角內心的掙扎與矛盾，成為影片中令人印象深刻的經典語錄。《周處除三害》不僅是一部動作片，更是一部探討人性與救贖的深刻作品。

【圖輯】點圖放大看《周處除三害》部份血腥畫面👇👇👇

+ 7

阮經天必看影劇2.《命中注定我愛你》

《命中注定我愛你》是阮經天演藝生涯的轉捩點，他在劇中的精彩演出贏得了無數觀眾的心。從一開始的不羈少年到最後成為負責任的好丈夫，阮經天的角色轉變讓人印象深刻。這部劇不僅探討了「未婚先孕」這一敏感話題，還展現了真愛的力量。其中，「命中注定我愛你」這句台詞更是成為經典，象徵著命運的不可抗拒和愛情的奇妙。這部劇的成功，也讓阮經天成為亞洲少女心中的理想情人。

阮經天必看影劇3.《艋舺》

《艋舺》不僅為阮經天帶來金馬最佳男主角的殊榮，更讓他在影壇留下深刻印記。這部電影以台北萬華地區的幫派爭鬥為背景，真實呈現了當時的社會氛圍。阮經天在片中飾演的何天佑，深情且內斂，展現了他細膩的演技。其中，「你知道嗎？風往哪個方向吹，草就要往哪個方向倒」這句台詞，深入人心，象徵著人生的無奈與順從。《艋舺》的成功不僅在於其精彩的故事和演技，更在於它對於友情和義氣的真摯呈現，讓觀眾感受到影片深刻的情感。

【相關圖輯】周處除三害｜10部Netflix黑幫電影推薦：無間道、古惑仔、角頭…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 35

阮經天必看影劇4.《敗犬女王》

《敗犬女王》是阮經天從「小鮮肉」蛻變成實力派演員的關鍵之作。在劇中，他與楊謹華展現了一段跨越年齡界限的愛情，讓人見證了姐弟戀的甜蜜與挑戰。阮經天飾演的盧卡斯，用他的溫柔和堅定，征服了不少觀眾的心。劇中「誰說單身就是敗犬？在我心裡，你是女王」這句台詞，不僅深刻表達了對單無雙的愛慕，也顛覆了傳統對「敗犬」的刻板印象，讓人印象深刻。這部劇不僅在台灣受到好評，更引發了全亞洲對於「姐姐妹」現象的討論。

阮經天必看影劇5.《扶搖》

《扶搖》是阮經天古裝戲的華麗轉身，與楊冪的合作更是激發出新的火花。在劇中，阮經天飾演的「長孫無極」深情而不失智慧，其腹黑的性格更是增添了角色的魅力。儘管對於劇情有褒貶不一的聲音，但阮經天的精湛演技與迷人形象無疑是本劇的亮點之一。其中，「只要能與你相遇，即使千山萬水，我也願意」這句情話，不僅展現了角色的深情，也讓無數觀眾為之心動。阮經天在《扶搖》中的表現，再次證明了他作為「新一代古裝男神」的實力和魅力。

阮經天必看影劇6.《我在墾丁*天氣晴》

《我在墾丁＊天氣晴》是一部融合了青春、友情和環保理念的偶像劇。阮經天在劇中飾演的插畫家阿南，用他的藝術和熱情守護著墾丁的自然美景，與彭于晏飾演的衝浪教練漢文，共同譜寫了一段關於成長和夢想的故事。劇中「不要害怕去走自己選擇的路」這句台詞，不僅勾起了觀眾的共鳴，也成為了許多人心中的經典語錄。這部劇不僅贏得了金鐘獎的肯定，更在觀眾心中留下了難忘的回憶。阮經天和彭于晏的精彩演出，更是讓這部劇成為那個年代少女心中的美好記憶。

阮經天必看影劇7.《查無此心》

《查無此心》是阮經天與張鈞甯時隔16年的再度合作，展現了他們在懸疑推理片中的全新風貌。阮經天飾演的林佑生角色，不僅挑戰了外籍移工非法仲介的敏感角色，更展現了他在語言和情感表達上的突破。這部電影以台灣移工人權爭議為背景，引起了社會的廣泛討論。其中，阮經天在劇中的表現，尤其是在大雨中挖掘真相的場景，以及結局的大反轉，都令觀眾印象深刻，證明了他作為實力派演員的地位。《查無此心》不僅是一部引人入勝的懸疑片，更是一部具有深刻社會意義的作品。

【相關圖輯】周處除三害｜4套電影落畫後突然翻紅《月黑高飛》一原因票房插水（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

阮經天必看影劇8.《鬼吹燈之黃皮子墳》

《鬼吹燈之黃皮子墳》是阮經天演繹的另一部陸劇代表作，他在劇中飾演的「胡八一」角色，以其痞痞的性格和偶爾傻萌的畫面，贏得了觀眾的喜愛。該劇以其精良的製作水準、細膩的視覺效果和創新的故事角度，受到了不少好評。儘管演員選擇和故事敘事存在爭議，但阮經天的演出仍是本劇的亮點之一。《鬼吹燈之黃皮子墳》不僅延續了《精絕古城》的高品質感，更展現了阮經天在不同類型劇作中的演技魅力。

阮經天必看影劇9.《綠光森林》

《綠光森林》不僅是阮經天螢幕初登場的作品，更是他演技大放異彩的舞台。在劇中，他飾演的歐文角色，悲劇色彩的愛情故事讓人心疼不已。阮經天透過細膩的表演，將角色的情感深深刻畫，令觀眾動容。其中，「只要相信，就會看到幸福綠光」這句台詞更成為許多人心中難忘的經典語錄，象徵著希望與堅持，成為這部劇深受好評的原因之一。

阮經天必看影劇10.《車頂上的玄天上帝》

《車頂上的玄天上帝》是阮經天展現演技多樣性的一部佳作。在劇中，他飾演的富二代聿先生，不僅展現了他在浪漫愛情中的魅力，更突顯了他對情感的細膩詮釋。這部劇深入探討成熟愛情觀，讓觀眾感受到愛情中的理解與成全。其中，「我可以不理解你，但我願意成全你」這句台詞，深刻地反映了劇中角色的愛情觀，讓人印象深刻。整部影片不僅充滿了家族記憶與情感，更展現了人生歲月中的愛與執著。

【相關圖輯】周處除三害｜揭秘三類邪教洗腦招式極警世 自製「神跡」呃你入會（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

阮經天必看影劇11.《舌尖上的心跳》

《舌尖上的心跳》是一部充滿美食與愛情的溫馨劇集，阮經天和宋祖兒的組合帶來了新鮮的化學反應。阮經天飾演的米其林三星主廚江千帆，與宋祖兒飾演的林可頌之間的甜蜜互動，讓觀眾感受到了愛情的溫暖與美食的魅力。劇中「用心烹調，就能品嘗到愛的味道」這句台詞，不僅凸顯了美食與愛情的結合，也成為了觀眾印象深刻的經典語錄。這部劇不僅獲得了觀眾的好評，更是為阮經天的演藝生涯增添了亮眼的一筆。

延伸閱讀：

日本買DIOR賺回機票＋酒店錢！網狂推「這裡」超划算入DIOR，退稅＋百貨優惠現省5萬

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】