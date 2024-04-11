不夠善良的我們｜男星名字被消失「恐與黑歷史有關」捱過低潮翻紅

由徐譽庭編劇及執導，林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東主演的台劇《不夠善良的我們》，去年於第60屆台北金馬影展中特別放映第1、2集，在當時掀起熱烈討論，最後更高居「觀眾票選獎」第4名，展現高人氣。而該劇近期終於迎來首播，不過有趣的是，在大陸平台愛奇藝上，主演男星柯震東的名字卻意外的「被消失」！



根據愛奇藝網站的作品簡介資料上顯示，《不夠善良的我們》導演掛上徐譽庭的名字，主演群則是依序寫著林依晨、許瑋甯、賀軍翔，獨缺男星柯震東。但其實柯震東在劇中也是重要的主要角色，他飾演小奶狗于向立，在第二集中與許瑋甯的可愛互動，更是融化了不少觀眾。

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其中，柯震東對許瑋甯撒嬌的模樣，讓不少人讚嘆：「怎麼會這麼可愛！」就連導演徐譽庭都大讚柯震東的撒嬌魅力：「在女漢子眾多的今日，男孩們都超會撒嬌，但要如何撒得恰到好處，其實不容易，我果然沒看錯，柯震東真的太會了，現場我都故意不喊卡讓他即興發揮！」

不過，即使如此，柯震東的名字在愛奇藝網站上的主演資料中，還是神秘的被消失，或許是與過去曾在大陸地區的黑歷史有關。但近期柯震東人氣再度扶搖直上，不僅照片、影片海量的出現在全新的社群平台「Threads」上，面對巧遇的粉絲要求更是有求必應，也因此對於名字被消失的情況，或許早已雲淡風輕了！

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而愛奇藝也回應該事表示：「這個問題我們有經過排查，為建檔同事依照三人主視覺海報人物進行了演員檔案建入，我們已經對網頁進行修正展示主演四人。 感謝大家對愛奇藝國際版的關注，也請繼續支持《不夠善良的我們》。」

台劇《不夠善良的我們》由公共電視及台灣大哥大MyVideo共同出品，林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東、路斯明等演技派演員攜手飆戲，每週六晚間10點於MyVideo、愛奇藝國際站、Viu上架。

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