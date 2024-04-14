盤點7位女星挑戰大尺度床戲　王淨《人選之人》影裸照再演激情戲

喜歡看台劇的讀者們，不難發現近年來編劇在劇情安排上有著很大的突破，不論是改編自真實社會案件的題材或是時事評論，抑或是大尺度的情慾戲碼，都是增加作品看點的關鍵，妞編輯整理了台灣7位「挑戰大尺度戲」的女演員，一起看看她們敬業的演出吧！



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挑戰大尺度「台灣女演員」1.《親愛的殺手》 邱偲琹

邱偲琹在電影《親愛的殺手》中扮演需要照顧生病母親的少女「泡麵」，家境貧寒的她平日需要透過與房東性交易來抵押房租，在一次偶然的機會認識與她境遇相差不遠的身障人士「六」，彼此的心也越來越近。邱偲琹在出演這部電影時年僅19歲，拍攝情慾戲的當下是靠著喝酒壯膽以及墊了很厚的保護措施毛巾來完成，妞編輯太佩服啦！

挑戰大尺度「台灣女演員」2.《台北女子圖鑑》 桂綸鎂

大眾對桂綸鎂的印象總是離不開她知性又都會感的幹練形象，在Disney+原創台灣劇《台北女子圖鑑》中飾演北漂上班族「林怡姍」，一次在健身房認識了由五月天石頭出演的董事「何健寰」，兩人在劇中不僅多次上演激情戲碼，從飯店、溫泉再到戶外，舌吻、鴛鴦浴樣樣來，也都讓觀眾看到兩人不同於以往的一面，創造超高話題！

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挑戰大尺度「台灣女演員」3.《此時此刻》 小S

集結多位台灣重量級演員的《此時此刻》，沒有意外地是去年討論度最高的台劇！不僅邀來暌違19年，再度以主要角色出演台灣電視劇的小S，和「金馬男主」吳慷仁上演一段雙雙外遇的禁忌戀情，當中「激戰床戲」的部分更是讓人印象深刻！而小S雖然在演出前非常緊張，但最後靠著吳慷仁專業的引導而順利完成！

挑戰大尺度「台灣女演員」4.《人選之人—造浪者》王淨

台灣新生代演員王淨近年來也開始挑戰大尺度角色，在《人選之人—造浪者》中飾演文宣部新人「張亞靜」，和飾演立法院院長「趙昌澤」的戴立忍有著一段不倫婚外情，王淨在劇中不但裸背上陣被強拍裸照、上演辦公室激情戲都讓王淨直呼：「真的是從影以來最大尺度！」

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挑戰大尺度「台灣女演員」5.《愛愛內含光》 詹子萱

近期討論度超高的《愛愛內含光》讀者們都看過了沒！新銳演員詹子萱在劇中飾演對付出真感情不敢抱太大期望的邱家小女兒「邱曖」，在劇中和柯震東、禾浩辰和鳳小岳三位男神都有床戲戲碼，唯美又生活化的表現手法讓女性看了也不會感到不適，詹子萱和柯震東在劇裡自然流露的演技也讓兩人圈粉無數！

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挑戰大尺度「台灣女演員」6.《惡女》 邵雨薇

邵雨薇曾在電影《樓下的房客》中以「全裸穿透明雨衣」的狀態出演，獲得廣大迴響，這回在2023年上映的電影《惡女》中再度挑戰火辣激情戲，不僅大秀姣好身材，更是和飾演檢察官的鳳小岳有許多讓人臉紅心跳的對手戲，不少人光是看完預告紛紛稱讚：「邵雨薇的眼神太會啦！」

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挑戰大尺度「台灣女演員」7.《非殺人小說》 隋棠

影集 《非殺人小說》改編自作家李桐豪的原著小說《非殺人小說》，劇中隋棠飾演的空姐「林夢」在和劉冠廷飾演的「張澤東」一夜情後竟離奇死亡，除了懸疑的劇情外，兩人破格的大膽演出更是影集的看點之一，精華片段中隋棠身穿一件低胸紅色洋裝，在和劉冠廷「確認過眼神」後便開始上演全劇最高潮，看了太讓人血脈噴張啦！

以上7位挑戰大尺度的台灣女演員，妞妞們對哪一位最印象深刻呢？

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