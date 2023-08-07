大S與具俊曄相隔20年重逢　初見面畫面曝光　網民：眼睛都甜出蜜

大S與具俊曄兩人在相隔20年後重逢，舊情復燃後共結連理，如今兩人在台北重逢初見面的畫面也公開了，感動又甜蜜的瞬間讓具俊曄流下淚來。



具俊曄近來上韓國綜藝節目「Radio Star」，日前節目預告出爐，也首次公開了去年具俊曄來台見大S的畫面。

+ 2

只見當時大S身穿睡衣，站在家門口等待，見到具俊曄推著行李出現的那一刻，她手捧著臉露出像是少女般的開心笑容，具俊曄在節目上也忍不住落下淚來，更透露在家裡，若是大S想去廁所，他就抱著她去，若是她餓的話，他就會去煮泡麵給她吃。甜蜜相處情況，讓在場其他來賓笑說，他講到大S時眼睛都甜出蜜來了。

【延伸閱讀】大S身體極虛弱「不能走太多路」網民一原因痛批活該：自食其果（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

延伸閱讀：

反擊江宏傑後 日媒直擊福原愛近況「面露憔悴」

梧桐妹抬腿曬「絕對領域」裙底放光！露底褲綻甜美笑容

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】