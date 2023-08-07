大S與具俊曄相隔20年重逢 初見面畫面曝光 網民：眼睛都甜出蜜
撰文：聯合新聞網
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大S與具俊曄兩人在相隔20年後重逢，舊情復燃後共結連理，如今兩人在台北重逢初見面的畫面也公開了，感動又甜蜜的瞬間讓具俊曄流下淚來。
具俊曄近來上韓國綜藝節目「Radio Star」，日前節目預告出爐，也首次公開了去年具俊曄來台見大S的畫面。
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只見當時大S身穿睡衣，站在家門口等待，見到具俊曄推著行李出現的那一刻，她手捧著臉露出像是少女般的開心笑容，具俊曄在節目上也忍不住落下淚來，更透露在家裡，若是大S想去廁所，他就抱著她去，若是她餓的話，他就會去煮泡麵給她吃。甜蜜相處情況，讓在場其他來賓笑說，他講到大S時眼睛都甜出蜜來了。
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