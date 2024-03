「樂壇波霸」Tyson Yoshi (程浚彥)年前開個人演唱會時被台下歌迷送上「祝福」將胸圍掟台上,更幸運被Tyson Yoshi 撿起,引來全場尖叫!不知道是何時興起,其實在外國演唱會,特別是Rapper的演唱之中,亦經常都會發生同類事件。最近Tyson Yoshi去台灣演唱,想不到也有「掟胸圍上台」的事發生。



Tyson Yoshi 演唱會出現胸圍,基本啦。(資料圖片)

有樂迷在Tyson Yoshi 演唱會上掟紅色底褲上台。(資料圖片)

最近Tyson Yoshi 去了台灣舉行中學巡演,就在剛剛他在IG上分享於台上獻唱時他被台下高中生學生「掟胸圍」,而且不止是一個,而分別有黑、白色兩個。他在帖文中寫道:「Sxxt…高中校慶出現奶罩… 不敢接不敢碰… 高中這樣不好!!! Thanks for the love tho 萬芳高中晚點見」

「未成年」人士胸圍,真係唔掂得!(IG@tysonyoshi)

變咗歡迎儀式咁。(IG@tysonyoshi)

Tyson Yoshi去到台灣一樣有fans。(IG@tysonyoshi)

現場高中生high爆,帖文底下也同樣火熱,有學生也留言說:「奶罩其實是送給你戴的,胸肌太大了」,「可能...是訓導主任...」,「應該是偷媽媽的奶罩來丟上台...」,也有香港樂迷留言:「變成見你的儀式咁,笑死」。

