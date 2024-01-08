Tyson Yoshi會移民台灣？趁赴台宣傳順便睇樓　未來港台兩邊跑

Tyson Yoshi日前赴台獻出跨年夜處男秀，行程滿檔的他隔天立刻返港工作參加「叱咤頒樂壇頒獎禮」，讓他在跨年夜當天倒數完後就直接回酒店打包行李前往機場，體驗了旋風往返台港一日行程。



他去年9月為了好友婁峻碩在北流的個人首次大型專場演唱會赴台，當時也是24小時造訪台灣行程，他去年赴台超過10次，儼然成為半個「台北通」的他坐捷運、哪裡吃好吃的都瞭若指掌，加上今年工作計畫目標的有部分的重心也在台灣，讓他興起想要在台灣租房子甚至置業的念頭。

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他表示：「未來應該會香港、台北兩邊跑，而且會跑得更勤！」超會利用時間管理的Tyson Yoshi 更透露趁著赴台看房子、跑宣傳的空檔還找了音樂上的幾位好友見面寫歌，還特別預告：「如火如荼製作中，希望今年能陸續釋出與大家見面！」

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