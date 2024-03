Tyson Yoshi車身印「F**k You」引小朋友圍觀　學校老師留言咁講

Tyson Yoshi一直以來形象大膽,去年曾因為女友Christy因買車而冷戰,最終在12月成功購入綠色保時捷Porsche 964後,近日更將車身的「Porsche」升級為「F**k You」,意外在街上引起小朋友圍觀,引起網民爆笑討論。



Tyson Yoshi Instagram截圖

昨日(3月25日)Tyson Yoshi在其Instagram社交平台上傳一條影片,並配上「Sorry Children, better change it to love you (對不起小朋友,應該改成愛你會比較好)」,分享自己的綠色愛車因為車身的「F**k You」意外引來身穿校服的小朋友圍觀,更有同學指着車身捧腹大笑,而Tyson Yoshi則站在一旁講電話,並因為意外引起小朋友圍觀,而露出尷尬笑容,又在影片的尾段重申表示「sorry Children (對不起小朋友)」。

而該貼文除了引起網民討論之外,原以為Tyson Yoshi的帖文會引來學校批評,卻又意外大反轉吸引了該班同學的學校老師以官方帳號留言邀請及感謝,「Hi Tyson, thanks for your surprise. Our children seem so curious about your car. We would like to invite you to come to our school and share more about your car and Co-create your next design of your car outlook(你好Tyson ,感謝您給我們的的驚喜,我們的小朋友好像對你的車感到非常好奇,我們想邀請你來我們學校分享更多有關你的汽車,並共創你的汽車下一個設計)。」而Tyson Yoshi亦將該留言置頂並回覆「my bad(我的錯)」。

Tyson Yoshi Instagram截圖

影片上傳不足二十四小時,已達成接近83萬次觀看,也引起眾多網民留言討論,「如果我喺街見到呢架車,入邊有冇人嘅話,我實會踎喺度等你返嚟」、「話說我個仔五歲,第一句識唱你啲歌,就係Don‘t care、F***k You」、「你呢個笑容有啲尷尬,但係班細路反應就超正」、「細路拗晒頭」、「從來唔留言欣賞你,sorry Children,啲小朋友反應真係好得意」、「我睇咗好多次都覺得好好笑」、「令到班小朋友咁開心都係嘅件好事」、「教壞小朋友系列」。