有錢歌手被傳入住比華利山「豪宅天價曝光」被群山環繞位置超神秘
撰文：聯合新聞網
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南韓人氣女團BLACKPINK成員Lisa今年成立個人公司LLOUD，並在前陣子宣布加入美國SONY音樂的旗下子唱片公司RCA Records，將成為Christina Aguilera、Justin Timberlake以及Shakira的師妹。Lisa在上個月曾開箱自己位於韓國的豪宅，日前又傳出他在美國比華利山砸天價再添購新房，奢華內部裝潢也隨之在網上曝光。
Lisa在上個月慶祝自己27歲生日時，於YouTube頻道公開了位於韓國城北洞的豪宅內部，這是一棟地下一層、地上二層的獨棟住宅。這棟豪宅要價韓幣75億，據傳她以現金支付了全部金額。影片最後她也公開自己的新愛車，據傳要價18萬美元，完全彰顯了她國際天后的地位。
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據外媒「Mansion Global」報導，Lisa近日在美國洛杉磯知名的比華利山，以395萬美元的價格購入一棟奢華豪宅。報導中提到這棟豪宅被群山環繞、位子隱密且佔地很大，最近還進行了全新裝修。Lisa的新豪宅外觀看上去溫馨典雅，內部裝潢更是精緻奢華，據報導稱房內有四間房間，還有鐵燭台、石壁爐、灰泥壁爐、多條通往山坡的小路等原始設計元素。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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