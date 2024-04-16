30歲朴寶藍離世「驗屍報告出爐」未發現自殺或謀殺痕跡 死因曝光
撰文：聯合新聞網
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韓國女歌手朴寶藍日前驟逝，30歲的人生戛然而止。經紀公司「Xanadu娛樂」發表聲明，宣布屍檢報告已經出爐，「並未發現自殺或謀殺的痕跡」，請外界停止過度揣測。
朴寶藍正準備迎接出道10週年，新作品已經準備好，也安排了不少工作行程。11日晚間她到朋友家喝酒，中途離席去上廁所卻久久沒出來，朋友上前查看才發現大事不妙，她已倒在廁所昏迷不醒。
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警方當時初步判定她死因並非輕生，應是酒醉後摔倒，所以面部朝下趴倒在地。家屬悲痛萬分，經紀公司同事也難以接受，沒有人相信突如其來的噩耗就這樣帶走了朴寶藍。
公司和家屬已經決定要在17日為她舉辦葬禮，之後將安葬於首爾陵園（서울추모공원）。
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